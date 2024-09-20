「強勢姐姐」Jessi與BTOB所屬DOD簽訂合約！成立獨立廠牌「姐姐」（UNNI）

擁〈What Type of X〉、〈NUNU NANA〉、〈ZOOM〉等名曲，一發行都會造成歌壇風潮的「強勢姐姐」饒舌歌手Jessi，宣布與綜合娛樂公司DOD簽約，成立獨立廠牌「언니」（UNNI）。

Jessi與DOD簽訂廠牌管理合約，成立了獨立廠牌「언니」（UNNI），將追求自己嚮往的音樂、展開豐富的活動。「언니」字面上看來即我們常稱的「歐膩」，韓文裡女性用來稱呼親生姐姐或親近的稍長女性，宣傳照下方也標註廠牌是「The Big Sister Company」，Jessi發文則親自說明「언니」意思是「big sis」，就「big sis」來說似乎也可解釋為是「帶給人榜樣的女性」。



DOD表示會盡全力支援多才多藝的Jessi，在音樂及各領域的活動。DOD正是BTOB成員徐恩光、李旼赫、任炫植與Peniel簽約之公司，成員們亦在DOD旗下設立廠牌「BTOB Company」‎，除此之外DOD旗下還有NMIXX出身的Jini（NMIXX時期藝名Jinni）。

回顧Jessi待過PSY的公司「P NATION」也待過Jay Park朴載範的「MORE VISION」，每每離開都會引發不合傳聞，但Jessi都會出面否認。‎她今年初離開待了僅短短9個月的MORE VISION，離開後透露正籌備自創公司，如今廠牌總算上路，得知消息的網友都替她開心，並稱讚廠牌名字很酷、很有Jessi風格。

文末點播Jessi名曲，複習複習這位「強勢姐姐」獨特的音樂！



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