「强势姐姐」Jessi与BTOB所属DOD签订合约！成立独立厂牌「姐姐」（UNNI）

拥〈What Type of X〉、〈NUNU NANA〉、〈ZOOM〉等名曲，一发行都会造成歌坛风潮的「强势姐姐」饶舌歌手Jessi，宣布与综合娱乐公司DOD签约，成立独立厂牌「언니」（UNNI）。

Jessi与DOD签订厂牌管理合约，成立了独立厂牌「언니」（UNNI），将追求自己向往的音乐、展开丰富的活动。「언니」字面上看来即我们常称的「欧腻」，韩文里女性用来称呼亲生姐姐或亲近的稍长女性，宣传照下方也标注厂牌是「The Big Sister Company」，Jessi发文则亲自说明「언니」意思是「big sis」，就「big sis」来说似乎也可解释为是「带给人榜样的女性」。



DOD表示会尽全力支援多才多艺的Jessi，在音乐及各领域的活动。DOD正是BTOB成员徐恩光、李旼赫、任炫植与Peniel签约之公司，成员们亦在DOD旗下设立厂牌「BTOB Company」‎，除此之外DOD旗下还有NMIXX出身的Jini（NMIXX时期艺名Jinni）。

回顾Jessi待过PSY的公司「P NATION」也待过Jay Park朴载范的「MORE VISION」，每每离开都会引发不合传闻，但Jessi都会出面否认。‎她今年初离开待了仅短短9个月的MORE VISION，离开后透露正筹备自创公司，如今厂牌总算上路，得知消息的网友都替她开心，并称赞厂牌名字很酷、很有Jessi风格。

文末点播Jessi名曲，复习复习这位「强势姐姐」独特的音乐！



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