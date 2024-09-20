《Running Man》宋智孝名字太多被劉在錫稱「待過國情院」，琴世祿登場讓情境劇秒變狗血劇

週日《Running Man》的中秋特輯大家看了嗎？開場又是超級爆笑的各種身分混淆情境劇XD！

首先，宋智孝和梁世燦被定為夫妻，育有一對雙胞胎劉在錫和洪榛浩。洪榛浩表示最近新婚妻子懷孕了，他和妻子一起吃了很多便發胖，智孝好奇是不是「蜜月寶寶」就被在錫問：「你怎麼都不清楚兒子的事情啊？」冷不防將現實和情境劇設定混合，而其他人也能馬上接球，場面相當搞笑。



宋智孝表示自己沒去洪榛浩婚禮但給了禮金，劉在錫秒懂宋智孝大概寫了本名「千秀妍」所以洪榛浩不知道，幾個人又開始吵「兒子不知道媽媽本名」，劉在錫此時冒一句「因為媽媽以前在國家情報機關工作」，宋智孝本人都笑了！因為宋智孝有三個名字啊，藝名「宋智孝」，本名「千成林」改成「千秀妍」。而會有三個名字也得歸功劉在錫，宋智孝會改本名就是因為劉在錫太常在節目上喊，導致太多人知道自己本名她感到困擾，現在劉在錫又說宋智孝大概又要改名了，因為千秀妍也廣為所知了。



*延伸閱讀：

〈宋智孝改真名的原因是因為這個！《RM》成員：聽起來特別溫柔呢！〉‎

梁世燦宋智孝這家子組合已經夠好笑，另一家是宋智孝「妹妹」家琴世祿和HAHA家，梁世燦一看到琴世祿就忍不住喊：「世祿，妳上次和我是夫妻啊！」這對「甜甜」、「蜜蜜」組合此次被拆散變成「姐夫」和「妻子妹妹」，引發了情境劇狗血走向！連HAHA和宋智孝幾百年前經搞曖昧也被挖出來說！



妹妹（琴世祿）和自己丈夫（梁世燦）是前男女朋友關係就算了，兩人還大膽當場喊當時愛稱呢！後面這情形也不時發生，要氣死宋智孝了：「你總是跟曖昧女搞外遇的話不行！」HAHA也不是滋味；「喂，你們兩個怎麼回事？」而琴世祿竟然還能開朗應答：「是前男友。」讓HAHA超無言地笑出來。



看完節目，觀眾都說宋智孝和琴世祿很可愛呢！

▼相關影片（完整節目台灣觀眾可至iQIYI或friDay影音收看）



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞