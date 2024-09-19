金宇彬罕見公開抗癌過程：醫生當時說最短只能活6個月，我非常害怕

男演員金宇彬做客《心酸的哥哥申東燁》（又譯：乾杯哥） ，講述不為人知的抗癌故事。

節目中，金宇彬回想起當時被醫生告知「最短只能活6個月」時的心情，坦露「真的很害怕」。



為了照顧金宇彬，大哥申東燁特意為他準備了無酒精啤酒。 2017年金宇彬被診斷出患有鼻咽癌，隨後開始了抗癌治療，並在2019年被判定痊癒。申東燁問他：「你是以怎樣的心態度過艱難的抗癌治療的？ 」金宇彬回答道：「我本身就是個比較積極樂觀的人，在任何情況下都會去發現積極的一面。 就像電視劇一樣，突然在醫院聽到『最短只有6個月』這樣的診斷，其實非常震驚， 當時既害怕，又希望這只是個夢，處於那樣的狀態。 」他還補充道：「即便如此，我從未想過『如果我無法戰勝這個怎麼辦』。 當然，我並不是一開始就能這樣想，但後來我把它當作一個機會來面對。 出道十多年來一直沒有休息過，一直忙碌不停。 我想『或許是上天給了我這個機會，讓我回顧自己，和家人一起度過一些時間』，於是我就去見了我愛的人。」



金宇彬表示，正是因為有那些關心他、愛他、始終支持他的粉絲們，他才能夠戰勝病痛。金宇彬透露粉絲的支撐他戰勝病魔的原因之一，「有那麼多人為我加油，為我祈禱。 我堅信這是一股力量，甚至醫生們也對我的病情好轉速度感到驚訝。 好轉的跡象是顯而易見。 正是因為這些支持和祈禱，我才能這麼快恢復健康。 」

接著他又說：「我想把我得到的這些祈禱傳遞給更多的人。 我總是在睡前祈禱『希望有更多的家庭能夠迎來奇蹟』。」最後金宇彬表示：「我珍藏著我收到的那些心意，並希望能好好地把它傳遞出去，這就像是我心中的一個課題，所以我會更加去表達出來，尤其是向父母表達的時候，這需要勇氣。 」



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