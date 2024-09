【韓網熱門】至今無人超越的韓國K-POP歷代最強三連擊熱門歌曲

原PO認為是Wonder Girls的《Tell Me》《So Hot》《Nobody》:

Wonder Girls從2007年活動到2017年,最近在KBS電視台的朴軫永節目裡久違合體了!



韓國網友評論:

1. TellSoNo這三首真的是legend國民歌曲

2. 看標題就立即喊出:TellSoNo!

3. Wonder Girls是社會現象級別,不僅僅是大熱程度而已

4. 當時UCC超流行「軍人Tell Me」「警察Tell Me」這些kkkk

5. 從小朋友到公司才藝秀,全國民都在跳kk人氣男團也全都必跳

6. 就連國會議員、老婆婆們都跳過《Tell Me》Challenge

7. 不需要教也全都會的TellSoNo

8. 其他歌手也有很多接連獲得人氣的歌曲,但沒有像TellSoNo一樣男女老少人盡皆知

9. 「TellSoNo級別」的意思是從7歲到70歲都知道

10. 如果否認這一點,肯定是當時沒住在韓國kkkk

11. 根據韓國蓋洛普調查,《Tell Me》是2007年「年度歌曲」第一,得票率高達33.9%

12. Wonder Girls在老年人裡也擁有壓倒性人氣

13. BIGBANG《謊言》《最後的問候》《一天一天》,少女時代《GEE》《說出你的願望》《Oh!》也是超大發三連擊啊

14. BIGBANG《謊言》和Wonder Girls《Tell Me》把歌謠界的流行趨勢從顫音抒情改變為偶像歌曲,有著與眾不同的意義。 《Oh!》還沒到那程度

15. IVE、NewJeans的大眾性也很強,但仍未能觸及所有年齡層

16. Wonder Girls正趕上UCC challenge興起,所有年齡層都享受其中,這才是重點。 現在的歌不管多火都沒能跳脫特定年齡層。

17. 現在不是只有幾個電視頻道,OTT 都那麼多,也許再也不會出現全國民為之瘋狂的三連擊了

18. 到地球滅亡都不會出現能超越的偶像團

19. 真的很了不起,朴軫永寫出這三首歌是獲得降神了吧kk

20. 她們的表演真的很棒,如果一直活動應該會成為國民女團

21. 我永遠的偶像ᅲᅲ

出處:https://theqoo.net/hot/3407370014

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞