【韓網熱門】至今無人超越的韓國K-POP歷代最強三連擊熱門歌曲

原PO認為是Wonder Girls的《Tell Me》《So Hot》《Nobody》：

Wonder Girls從2007年活動到2017年，最近在KBS電視台的朴軫永節目裡久違合體了！



韓國網友評論：

1. TellSoNo這三首真的是legend國民歌曲

2. 看標題就立即喊出：TellSoNo！

3. Wonder Girls是社會現象級別，不僅僅是大熱程度而已

4. 當時UCC超流行「軍人Tell Me」「警察Tell Me」這些kkkk

5. 從小朋友到公司才藝秀，全國民都在跳kk人氣男團也全都必跳

6. 就連國會議員、老婆婆們都跳過《Tell Me》Challenge

7. 不需要教也全都會的TellSoNo

8. 其他歌手也有很多接連獲得人氣的歌曲，但沒有像TellSoNo一樣男女老少人盡皆知

9. 「TellSoNo級別」的意思是從7歲到70歲都知道

10. 如果否認這一點，肯定是當時沒住在韓國kkkk

11. 根據韓國蓋洛普調查，《Tell Me》是2007年「年度歌曲」第一，得票率高達33.9%

12. Wonder Girls在老年人裡也擁有壓倒性人氣

13. BIGBANG《謊言》《最後的問候》《一天一天》，少女時代《GEE》《說出你的願望》《Oh!》也是超大發三連擊啊

14. BIGBANG《謊言》和Wonder Girls《Tell Me》把歌謠界的流行趨勢從顫音抒情改變為偶像歌曲，有著與眾不同的意義。 《Oh!》還沒到那程度

15. IVE、NewJeans的大眾性也很強，但仍未能觸及所有年齡層

16. Wonder Girls正趕上UCC challenge興起，所有年齡層都享受其中，這才是重點。 現在的歌不管多火都沒能跳脫特定年齡層。

17. 現在不是只有幾個電視頻道，OTT 都那麼多，也許再也不會出現全國民為之瘋狂的三連擊了

18. 到地球滅亡都不會出現能超越的偶像團

19. 真的很了不起，朴軫永寫出這三首歌是獲得降神了吧kk

20. 她們的表演真的很棒，如果一直活動應該會成為國民女團

21. 我永遠的偶像ᅲᅲ

出處：https://theqoo.net/hot/3407370014

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