申惠善＆李陣郁新劇《致我的解離》下週首播！為了飾演愛情長跑8年的情侶，進行很多對話、聊天！

由申惠善、李陣郁、姜勳、趙慧珠主演的《致我的解離》即將在23日首播，該劇講述因內心深處的傷痛而煥然一新的新聞主播「朱恩好」和她隱藏內心傷痛的前男友「鄭賢武」之間重新治癒彼此的故事。

申惠善一直以來憑藉著不同的角色展現精湛的演技，還被封為「值得信賴的演員」。這次將一人分飾兩角，對於飾演「朱恩好」和「朱惠利」兩個角色她表示：「恩好雖然很熱情，但是想表現得很無聊，惠利雖然看起來很無聊，但是想要表現得很熱情。爲了表現兩人是不同的角色，從外在的髮型、妝容、服裝等感覺都不同，聲音和語氣也略有不同。」



申惠善還透露拍攝現場與眾不同的氛圍，她說：「現場非常完美，簡直無法用語言形容，是非常幸福的時間。演員和工作人員在各自的位置上發揮了120%以上的作用，拍攝結束感到很遺憾。如果看完電視劇後對演員之間的默契有共鳴的話，會很高興的。」



而這也是「浪漫之王」李陣郁時隔多年再演愛情劇，對於選擇《致我的解離》的理由？李陣郁表示聽到平常想合作的申惠善演員出演的消息後，就非常想合作，他說：「劇本很有意思，錯綜複雜的角色之間的故事讓人耳目一新。」



李陣郁更提到：「爲了演好（主播）角色，我會和新聞主播們見面聊天，聽他們的評論，從中得到祕訣。」李陣郁還稱讚了申惠善，表示：「雖然早就知她他是演技好的演員，但是一起拍攝的時候更加感嘆了。與申惠善演員進行很多對話，有空就聊聊天、開玩笑，一起塑造角色。」



另外，《致我的解離》由《二十五，二十一》、《有院子的家》鄭智炫導演執導、《天氣好的話，我會去找你》韓加藍作家執筆，將在9月23日播出。

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