【韩网热门】至今无人超越的韩国K-POP历代最强三连击热门歌曲

原PO认为是Wonder Girls的《Tell Me》《So Hot》《Nobody》：

Wonder Girls从2007年活动到2017年，最近在KBS电视台朴轸永的节目里久违合体了！



韩国网友评论：

1. TellSoNo这三首真的是legend国民歌曲

2. 看标题就立即喊出：TellSoNo！

3. Wonder Girls是社会现象级别，不仅仅是大热程度而已

4. 当时UCC超流行「军人Tell Me」「警察Tell Me」这些kkkk

5. 从小朋友到公司才艺秀，全国民都在跳kk人气男团也全都必跳

6. 就连国会议员、老婆婆们都跳过《Tell Me》Challenge

7. 不需要教也全都会的TellSoNo

8. 其他歌手也有很多接连获得人气的歌曲，但没有像TellSoNo一样男女老少人尽皆知

9. 「TellSoNo级别」的意思是从7岁到70岁都知道

10. 如果否认这一点，肯定是当时没住在韩国kkkk

11. 根据韩国盖洛普调查，《Tell Me》是2007年「年度歌曲」第一，得票率高达33.9%

12. Wonder Girls在老年人里也拥有压倒性人气

13. BIGBANG《谎言》《最后的问候》《一天一天》，少女时代《GEE》《说出你的愿望》《Oh!》也是超大发三连击啊

14. BIGBANG《谎言》和Wonder Girls《Tell Me》把歌谣界的流行趋势从颤音抒情改变为偶像歌曲，有著与众不同的意义。 《Oh!》还没到那程度

15. IVE、NewJeans的大众性也很强，但仍未能触及所有年龄层

16. Wonder Girls正赶上UCC challenge兴起，所有年龄层都享受其中，这才是重点。 现在的歌不管多火都没能跳脱特定年龄层。

17. 现在不是只有几个电视频道，OTT 都那么多，也许再也不会出现全国民为之疯狂的三连击了

18. 到地球灭亡都不会出现能超越的偶像团

19. 真的很了不起，朴轸永写出这三首歌是获得降神了吧kk

20. 她们的表演真的很棒，如果一直活动应该会成为国民女团

21. 我永远的偶像ᅲᅲ

出处：https://theqoo.net/hot/3407370014

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