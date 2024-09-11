《我家的熊孩子》林元熙&安文淑Love Line还有！李常敏变电灯泡看两人恋爱脑(?)

还记得《我家的熊孩子》林元熙和安文淑经由前辈鲜于龙女牵线，对彼此都有好感一事吗？最新一集EP.408安文淑到林元熙家做客，两人间好感更加明显啦！

*先前报导：

〈林元熙的第二春要来了吗？和大8岁安文淑时隔24年见面，安文淑超满意〉

安文淑自进门，对林元熙的好感就非比寻常，李常敏出的「名牌内裤挂著不要收」馊主意，竟然能打中她，她说：「在意看不见的内衣，说明是个不错的人。」安文淑还超级直球，表示这些日子「元熙在我的脑海里」。



林元熙不停展示自己的优点，安文淑也不断夸赞他，两人撩来撩去，大电灯泡李常敏都傻眼，李常敏甚至被安文淑直指「不该出现在这」，气氛尴尬极了。不过搞笑的是，李常敏都看见了两人「恋爱脑」(?)，安文淑是不管三七二十一都称赞林元熙，表面说林元熙面团揉得很好，私下偷偷大力甩面团；林元熙是明明吃不了辣硬撑，呛到安文淑都笑出来。



李常敏还让林元熙翻了醋桶！安文淑正提「见三次就交往」时，却看见李常敏嘴角的饭粒，不自觉帮李常敏拿了下来，林元熙单刀直入地说：「你帮常敏把饭粒拿下来了吗？希望以后不要这样了。」结果魄力一语让安文淑更开心了XDDD。



林元熙究竟能否成为《熊孩子》第一个牵线成功的熊孩子吗？观众得继续收看下去了！

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