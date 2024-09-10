「韓版以家人之名」《重組家庭》團體海報公開！黃寅燁、鄭彩娟、裴賢聖清爽造型風格令人期待～

未播先獲得大量關注的JTBC全新韓劇《重組家庭》公開了三位年輕主角的團體海報，天真爛漫的清新風格，讓人眼睛為之一亮！！

翻拍自中國熱門電視劇《以家人之名》的《重組家庭》，是由《二十五，二十一》的金勝浩導演與新人編劇洪詩英合作打造，講述沒有任何血緣關係但卻作為家人一起度過青少年時光的三名男女，時隔10年再次相遇後展開的青春羅曼史。



最新發佈的海報展示了三人在劇中的主形象，沐浴在陽光下的曬衣場，整體散發出清爽的氣息，尤其是一家人在一起生活了10年的特殊關係，也激發了觀眾們的好奇心。文案上寫著「隨著我們一起成長的同時，心也跟著成長了。」在這漫長的歲月裡互相守護、珍惜彼此的心意，究竟會如何呈現呢？



▼《重組家庭》預告，將於10月9日晚間8點50分首播，「黃Viu」也會同步上架更新。



【人物簡介】

▼黃寅燁飾演「金山河」，擁有讓所有人喜歡的帥氣外貌，也有著不為人知的隱情，因為某種原因他與父親金大旭保持著微妙的距離。



▼鄭彩娟飾演「尹珠媛」，朝氣蓬勃、充滿正能量，在父親的寵愛中長大，與住在樓上的金山河、金大旭父子和父親帶回家的姜海俊親如家人。



▼裴賢聖飾演「姜海俊」，被尹正宰捧在手心裡長大的兒子，一心想要報答把自己當作親生兒子的父親，因此埋頭於練習籃球。為了得到所有人的喜愛，經常展現出陽光少年的模樣。



▼崔元英飾演「尹正宰」，尹珠媛的父親，在小區裡經營一家刀削麵館，擅於察覺孩子們的心情變化，尹正宰對姜海俊傾注了超過親生父親的愛。



▼崔武成飾演「金大旭」 金山河的父親，是一個老實、性格溫順的派出所警察，與妻子分開後金大旭與尹正宰一起養育三個孩子。



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