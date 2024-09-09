《來自地獄的法官》公開主角單人海報：朴信惠紫瞳壓迫感強

演員朴信惠和金宰英通過《來自地獄的法官》的宣傳海報展現了強烈的存在感。

今日（9日），SBS新金土劇《來自地獄的法官》公開了男女主角金宰永和朴信會的單人海報。 朴信惠飾演了一位被惡魔附身的法官，神秘的紫色瞳孔充滿魅力，堅定不移的目光讓人期待她會有爽快的表現。



金宰英則飾演一位充滿人性的熱血刑警，展現了雙重的氣場，低垂的目光中透露出柔和與堅韌。



海報上獨特文字也引發了觀眾們的好奇心，寫著「Vai all』inferno」，這是義大利語，意為「下地獄吧」。 據製作組介紹，這句話在劇中多次出現，主要是由朴信惠飾演的角色使用，她在審判過程中懲罰罪犯時會喊出這句話。劇組表示：「請期待朴信惠的破格變身、金宰英的魅力，以及邪惡但可愛的反派英雄所帶來的爽快快感。」

《來自地獄的法官》是一部動作奇幻劇，講述被惡魔附身成為法官的「姜光娜」（朴信惠 飾）在遇到刑警韓多溫（金宰英 飾）後，逐漸成長為真正法律人的故事。

此外，《來自地獄的法官》將於9月21日正式在SBS上檔，首播將為觀眾連續奉上第1、2集。 同時該劇也將在當天通過Disney+獨家上線。

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