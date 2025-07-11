【韓網熱門】aespa Karina：想嘗試演戲！有一天即使引退了，也不會感到遺憾

女團aespa成員Karina近日在出演由綜藝人喬納森主持的YouTube節目《晨間散步》時，透露了自己未來的多樣計畫。

Karina在節目中說道：「作為藝人，能做的都想嘗試看看。 這樣有一天即使引退了，也不會感到遺憾。 」 她表示自己已經挑戰過綜藝節目，接下來希望能夠嘗試演技。聽到Karina的想法後，喬納森也表示自己想挑戰演技或音樂，對此Karina鼓勵道：「我覺得你一定會做得很好。 」

她還坦言，隨著活動積累的經驗，現在站在鏡頭前比以前自在了許多。 回憶過去，她笑著說：「以前為了上綜藝節目，還曾和成員們討論過『要不要特意製造一些趣事』。」



談及喜歡的綜藝類型，Karina表示：「相比需要大量肢體活動的綜藝，更喜歡談話類節目。 因為本來就喜歡聊天。 但MC要引導對話開場，這對我來說好像有點難。 」 喬納森則安慰她說：「MC比起會說，更重要的是會聽。 我覺得你以後一定也能成為很好的MC。 」

韓國網友評論：

1. 我也蠻好奇的

2. 感覺她會很厲害，舞台演繹就很不錯ᄏᄏ

3. 她是演員臉啊，不演戲太可惜了。

4. 她有拍過什麼戲嗎？ 是在哪嚐過演戲的滋味？

5. 我本來以為她是閃閃發光的偶像型。

6. 廣告或MV裡的表演也是一種演戲啦

7. 是嗎？ 比起演員我覺得她更像偶像（沒有貶義）她好像不是那種會在腦海中留下強烈印象的臉，比較像是為舞台量身打造的長相

8. Karina是演員臉嗎？

9. 是所謂的演員臉嗎？ 我一直覺得她是偶像的典範耶

10. 不是寧寧（NINGNING）比較像演員臉嗎？

11. 看她演新世界廣告後覺得，她蠻適合演妖怪那種超現實角色的

12. 她完全是偶像臉吧？ 不是說演員臉比偶像臉高一等，而是真的就屬於偶像那個類型啊

13. 雖然我也不太懂什麼是演員臉，但她就太有偶像感了

14. 卸掉打光和舞台妝也不會出問題的臉

15. 在aespa裡，如果說演員臉的話反而是Winter或NINGNING吧？ Winter很適合獨立電影，NINGNING像中劇裡的超級美女，Karina就太偶像臉了

16. 想多看她各種不同的樣子，如果有機會什麼都嘗試一下就好了！

17. 她沒有給人演員的感覺

18. 想像一下如果把那些精緻妝容都卸掉，就不太像演員臉

19. 她不適合古裝劇，比較適合現代劇或奇幻類吧

20. 如果說演技的話，反而覺得Giselle可能會演得更好

21. 完全不是演員臉啊... 就是偶像的標準樣子

22. 說她是演員臉不對吧，她就是非常適合當偶像的長相

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