aespa Karina回應政治表態爭議：「當時天冷就買了件外套，是我太無知」

女團aespa成員Karina近日做客網綜《妖精食堂》，提到總統選舉期間穿特定顏色和數字的服裝拍照一事，認真表達了反省。

鄭在炯主持的YT頻道「妖精在炯」今日更新Karina出演的最新一期節目。 Karina表示自己的兩大夢想之一是本人和周圍的人都能過上平安無恙的生活，因為之前陷入爭議的時候令粉絲們十分擔心，她也因此非常抱歉。

Karina回憶了那組照片的拍攝背景：「當時和工作人員一起在有點冷的天氣出門，只是單純地買了件外套穿上，為了和粉絲們溝通而PO了內容，之後接到聯絡就刪除了。」



Karina接著說：「在這件事情上，我確實太無知了。 即便人在海外，有些事情也是應該知道的。 所以我覺得，真的應該了解和學習更多。 是真的太無知沒錯。」

Karina表示，因為是自己造成的爭議，理應由自己承擔，但隊友們也因此受到了傷害，這一點令她十分難過。 鄭在炯安慰她既然現在已經說出來，相信粉絲們都會理解。



Karina接著透露了第二個夢想，那就是以劉知珉的身份度過很長、很充實有趣的時光，不僅是作為「藝人Karina」這個「人生副角色」，也作為父母的女兒和普通人。

Karina提到的爭議始於今年5月27日，她在個人IG分享了一組在日本的生活照，身穿黑紅色、印有巨大數字「2」的夾克。 由於時間恰逢韓國第21屆總統選舉前一週、第三場候選人辯論當天，立即有網友將此解讀為Karina公開支持使用紅色作為象徵色、選票號碼為2號的國民力量黨候選人。 所屬社SM娛樂次日稱「只是分享日常，沒有其他意圖」，Karina也通過粉絲平台Bubble上傳道歉文章，表示「真的沒有那樣的意圖」，但仍持續遭到網友攻擊多日。



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