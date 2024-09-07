《和我老公結婚吧》孔敏貞&張宰昊完婚！張宰昊振臂歡呼，「媒人」朱鐘赫大哭

《和我老公結婚吧》飾演「楊珠蘭」和「李在元」夫婦的演員孔敏貞和張宰昊，戲內離婚，戲外倒修成正果剛結婚，婚禮昨晚（6日）幸福舉行。

*先前報導：

〈《和我老公結婚吧》「楊珠蘭」夫婦在現實生活中真成夫妻了！孔敏貞&張宰昊9月初結婚〉



坐上賓客們熱烈分享婚禮現場，可見《和我老公結婚吧》女主角「姜智媛」朴敏英、「劉熙妍」崔奎莉、劇中幫孔敏貞打離婚官司的「李碩俊室長」河道權，《夜食男女》和孔敏貞有感情線的朴成俊，和張宰昊合作過短片《好人》的黃在烈導演，和張宰昊合作正熱映的電影《警賊黑白衝》（필사의 추격）的郭時暘與尹炳熙，還有演員鄭英珠、朱鐘赫、高庚杓、崔呈媛、劉以泰、朴忠煥、素賢、金素拉、金敏英、金振亨、朴俊、姜石哲、李彩彬（Awe5ome Baby出身）、金英東（TraxX JAY），歌手李俊浩、PHAROH等人都出席。



賓客分享各種甜蜜畫面，最可愛莫過於新郎張宰昊難掩激動，親自介紹孔敏貞出場時，甜蜜喊對方是「世界上最美麗的新娘」；回答牧師問題，他高聲答是；和孔敏貞走下來共同接受祝福時，張宰昊更一度振臂歡呼，幸福完全藏不住。搞笑的是，張宰昊親吻孔敏貞後竟笑場XDD。



而最特別的是，稱得上兩人「媒人」，和張宰昊曾為8年室友，和孔敏貞又像親姐弟關係的朱鐘赫，獻上祝福辭。朱鐘赫說了和新郎新娘各自的緣分和感激之情，說著說著突然哽咽拭淚，下台後還在哭，相當感性。孔敏貞和張宰昊原本是好友，在拍攝《和我老公結婚》後才進一步交往，孔敏貞先前在採訪便提及會和張宰昊認識並成為好友得托朱鐘赫的福。



▼有網友發現看到朱鐘赫哭了，朴敏英轉頭大笑（右下角）



아니 아 축사 주종혁 배우님이 했나봐

축사하다가 우는 주종혁님 보고 웃는(?) 민영언니 pic.twitter.com/XD9JHgxSfF — 무아 (@MUA0304) September 6, 2024

▼更多孔敏貞與張宰昊婚禮畫面，還有張未曾公開過的婚紗照呢！



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