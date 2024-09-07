《和我老公结婚吧》孔敏贞&张宰昊完婚！张宰昊振臂欢呼，「媒人」朱钟赫大哭

《和我老公结婚吧》饰演「杨珠兰」和「李在元」夫妇的演员孔敏贞和张宰昊，戏内离婚，戏外倒修成正果刚甜蜜结婚，婚礼於昨晚（6日）举行。

*先前报导：

〈《和我老公结婚吧》「杨珠兰」夫妇在现实生活中真成夫妻了！孔敏贞&张宰昊9月初结婚〉



坐上宾客们热烈分享婚礼现场，可见《和我老公结婚吧》女主角「姜智媛」朴敏英、「刘熙妍」崔奎莉、剧中帮孔敏贞打离婚官司的「李硕俊室长」河道权，《夜食男女》和孔敏贞有感情线的朴成俊，和张宰昊合作过短片《好人》的黄在烈导演，和张宰昊合作正热映的电影《警贼黑白冲》（필사의 추격）的郭时阳与尹炳熙，还有演员郑英珠、朱钟赫、高庚杓、崔呈媛、刘以泰、朴忠焕、素贤、金素拉、金敏英、金振亨、朴俊、姜石哲、李彩彬（Awe5ome Baby出身）、金英东（TraxX JAY），歌手李俊浩、PHAROH等人都出席。



宾客分享各种甜蜜画面，最可爱莫过於新郎张宰昊难掩激动，亲自介绍孔敏贞出场时，甜蜜喊对方是「世界上最美丽的新娘」；回答牧师问题，他高声答是；和孔敏贞走下来共同接受祝福时，张宰昊更一度振臂欢呼，幸福完全藏不住。搞笑的是，张宰昊亲吻孔敏贞后竟笑场XDD。



而最特别的是，称得上两人「媒人」，和张宰昊曾为8年室友，和孔敏贞又像亲姐弟关系的朱钟赫，献上祝福辞。朱钟赫说了和新郎新娘各自的缘分和感激之情，说著说著突然哽咽拭泪，下台后还在哭，相当感性。孔敏贞和张宰昊原本是好友，在拍摄《和我老公结婚》后才进一步交往，孔敏贞先前在采访便提及会和张宰昊认识并成为好友得托朱钟赫的福。



▼有网友发现看到朱钟赫哭了，朴敏英转头大笑（右下角）



아니 아 축사 주종혁 배우님이 했나봐

축사하다가 우는 주종혁님 보고 웃는(?) 민영언니 pic.twitter.com/XD9JHgxSfF — 무아 (@MUA0304) September 6, 2024

▼更多孔敏贞与张宰昊婚礼画面，还有张未曾公开过的婚纱照呢！



*更新：

孔敏贞稍早更新IG感谢各位的祝福与婚礼相关人士的策划：「收到了终生难忘的一天礼物。祝福的所有人，我会铭记在心好好生活的。一直觉得真心很珍贵，而今天是充满真心的一天，谢谢大家。能让大家感受我们的真心，想对婚礼相关人员表达感谢，再次谢谢大家。魔法般的时间，再见（花）。」



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