金智媛拿下上班路造型冠軍，獎品卻讓身為內向I人的她很崩潰！一旁宋仲基也在看熱鬧

化身「職場人」的金智媛帶來了超好用的上班小物，讓同事們都一一淪陷了～！

經紀公司 HighZium Studio 推出了一部新企劃影片，展現了演員們化身職場人後OOTD（穿搭）造型的「上班路」面貌，從宋仲基、金智媛、楊炅沅、高甫潔、吳義植、徐恩秀、林徹洙...等多位韓劇中常看到的知名演員，都是他們旗下的藝人。



大家一一展示自己準備好的造型和上班的貼身小物後，由金智媛最終獲得了勝利！從宋仲基開始就特別喜歡她推薦的「手指刮痧」，對於消除頭部肩頸疲勞痠痛感的方便性&可用性極佳，後面也有許多人是因此而投票給她。



但冠軍的獎勵卻是要發表獲勝感言，讓天生內向Ｉ型人的她相當崩潰，帶著哭腔反問：「為什麼第一名要做這個啊？TAT」宋仲基則默默牽起金智媛的手，貼心的(?)將她引導到前方發表感言。



▼已將影片定位在24:12的得獎瞬間。



最後，金智媛也順利發表完得獎感言，表示自己渡過了非常愉快的時光，祝福大家可以「少做一點事，多賺一點錢（少幹多賺！）」，相當優秀的名言也獲得了許多人的共鳴和讚賞。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞