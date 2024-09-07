【韓網熱門】「Teddy女團」MEOVV出道曲MV韓網反應

由YG娛樂前金牌製作人Teddy打造的女團MEOVV昨日推出第一支同名單曲，在韓網的評價褒貶不一。

韓國網友評論：

1. 不及預期... 應該不是Teddy作曲吧？

2. 我們想要的不是這樣啊Teddy...

3. 歌很好，但她們看起來沒有才華，表情動作像木頭一樣

4. 就像一群漂亮的模特

5. 幹嘛一直瞪人...

6. 像業餘作曲人寫的歌

7. 作曲欄沒有Teddy... 難怪聽起來很無趣

8. 成員們音色和外形都很相似，沒有令人印象深刻的部份ᅲᅲ

9. 我以為是很Hip-Hop、很有卡裡斯馬那種... 做夢也沒想到跟猴子面具跳舞的畫面ᅮ

10. MV好像沒怎麼花錢，成員們也很不會用表情、很僵硬，不過作為新人可以理解。 最大的問題是歌曲太差、與期待相去甚遠，尤其那個「呀呀呀」

11. 練習室那張照片讓人期待很高，然而MV裡一點Hip-Hop的影子都沒有

12. 音樂風格是BLACKPINK、外形是NewJeans，融合了各種優點，卻缺乏足以消化的才華。 不過現在的小孩真是成熟啊。

13. BABYMONSTER的《SHEESH》至少能讓人記住，MEOVV的歌糟到無法留下記憶...

14. 歌曲像是為challenge而寫的

15. 黑色齊瀏海的成員很有魅力，很會用表情和肢體

16. 兩隻腳都放在機車上真的不會跌倒嗎...

17. 常見的YG風格而已，都是在BLACKPINK聽過看過的東西...

18. 完全沒有一點swag，作為觀看者的我都感到尷尬...

19. 我覺得歌很好，成員也都很漂亮

20. 比起出道曲更像先公開曲，太普通

21. 單獨聽歌比看MV更好

22. 成員們嗓音很好，多聽幾遍就喜歡了

23. BLACKPINK後繼無人ᅲᅲ

出處：https://www.youtube.com/watch?v=jpLHg-AsQV0&ab_channel=THEBLACKLABEL， https://theqoo.net/hot/3393953610

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