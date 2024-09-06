KARA許齡智離開待了10年的DSP media：DSP是我的開始，也是人生珍貴的公司

昨（5）日，DSP media正式公告與旗下藝人KARA許齡智的專屬合約已結束，雙方合作長達10年，聲明中同時表達對許齡智往後活動的支持：

「過去10年間，許齡智以信任與本公司同行的專屬合約期限已經結束，特此通知。作為旗下藝人，對於在舞台上下帶來正能量的許齡智表達由衷的感謝，作為旗下藝人，向在舞臺上下帶來積極能量的許齡智表達衷心的感謝，也會為她今後的發展應援。希望各位對即將迎來新出發的許齡智，能夠一如既往地喜愛及關心。」



許齡智也在個人IG發文傳達對DSP media的感謝：「大家好我是許齡智。要離開了同行10年的DSP開始新的旅程！DSP是我的開始，同時是陪伴我20代所有瞬間的珍貴公司，往後也是我一生珍貴的公司。感謝一直在我身邊支持我的所有DSP家人們，有各位的支持和喜愛，以後的許齡智！會以更好的模樣與大家見面（笑臉）。」許齡智用的照片還是2017年她首度發行個人單曲〈回憶的時鐘〉MV時，扮演回憶中高中時代的花絮照片。



許齡智是在KARA歷經妮可和姜知英退出之後，2014年以全新成員身分加入KARA，在DSP media這10年間除了KARA活動之外，也跨足戲劇與綜藝，2022年隨著KARA重組後再獲高度關注，去年總算首次solo發行專輯，當時她曾感嘆「經過9年等待」、「現在是我的人生巔峰」。



今年合約到期許齡智選擇離開，有網友表達祝福，也有網友好奇是否會影響KARA活動。KARA是DSP media所推出，相關商標權與智慧財產權都隸屬後來收購DSP Media的RBW， 2022年起重啟活動都是由RBW主導進行，按理每位成員和RBW應有各自簽訂團體活動合約，許齡智離開DSP media的影響，應該只有她本身得另外和RBW簽訂KARA合約。順帶一提，許齡智這些年留在DSP Media與KARA，被外界認為對KARA重組起到一定的作用。



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