KARA齡智Solo出輯《Toi Toi Toi》！「現在是我人生巔峰」「經過9年的等待終於發行個人專輯」

KARA齡智（許齡智）今日正式發行第一張單曲專輯《Toi Toi Toi》，稍早於舉行首爾麻浦區楊花路新韓pLay廣場Live Hall舉行了新歌發布會（Showcase）。

主打歌〈L.O.V.E〉是首能凸顯許齡智特有可愛魅力的清爽舞曲，傳達出人生旅程漫漫，但能用「愛」的能量克服一切走下去，以浩室節奏為基礎，放克流行音樂、電子樂要素為輔，欲帶給觀眾強烈的中毒性。MV已在稍早公開。



許齡智新專輯頂著一頭橙色，或說橙色與粉紅色相見的搶眼髮型，可愛、俏麗魅力無敵。據韓媒報導，他在Showcase上提到KARA活動告一段落後，在休息期間思考了一下未來也回顧了一下自己，表示就算未來的路被擋住，他也會換條路走、會享受所有的瞬間。



因為KARA重組而人氣更加提升，被問及此，她相當激動表示「現在是我人生巔峰」，甚至會想「最近這麼幸福也沒關係嗎？」還想回到過去給自己看自己現在幸福的模樣。



許齡智2014年以KARA成員出道，在KARA解散之後，她在2017年曾solo發行單曲〈回憶時鐘〉，後來多朝綜藝節目發展，直至今日正式發行了首張專輯。在Showcase過後、專輯正式發行之後，她於個人IG忍不住喊「經過9年的等待，終於要發行首張個人專輯了」，感謝粉絲們也感謝「過去的時光」才有現在的自己。



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