宋建熙親妹竟是綜藝作家，長相酷似哥哥「圓臉長髮版」！笑稱宋建熙擅長「廚餘處理」，親兄妹認證XD

昨日播出的SBS談話綜藝《環環相扣的老故事》請來演員宋建熙擔任嘉賓，現場首次公開宋建熙親妹妹身份，居然是節目組的忙內作家！妹妹不僅面容可愛，講話也笑料十足~

這一期《環環相扣的老故事》講述一隻「越獄」猴子在臨近村莊大肆作亂的故事，主持人張聖圭見到「故事朋友」宋建熙後不禁感慨起雞皮疙瘩，原來節目忙內作家宋妍芝（音）其實是宋建熙的親妹妹，而節目組所有人都不知道！



節目組給了宋妍芝鏡頭，這也是她第一次在大眾前公開露面，坦言和哥哥一起錄節目感覺「很恐怖」XD張聖圭問宋建熙是怎樣的哥哥，宋妍芝又給出意外回答：「他很會吃我吃剩的食物。」 宋建熙笑著說：「這不是很Sweet的舉動嗎？」 張聖圭打圓場說「這是和媽媽一樣的心態啊」~



節目播出後很多網友稱讚宋建熙妹妹可愛，而且一看就是親兄妹，笑起來的模樣尤其相似：「好像圓臉長髮版宋建熙」「以為是宋建熙扮女裝」「幾乎是性別反轉版」「哥哥很立體、妹妹很可愛，但就是莫名很像」「我做不到吃妹妹剩下的食物，他們感情真的很好」。



와 동생분 꼬꼬무 막내작가셨네 . .

ㄹㅇ 여자 송건희임

개똑 pic.twitter.com/7rUjnwZ9Q1 — Ing (@inglxxl) September 5, 2024

此外，1997年出生的宋建熙2017年出演網劇《FLAT》出道，次年通過JTBC話題之作《SKY Castle》被大眾認識，今年在tvN熱門劇集《背著善宰跑》飾演男二號「金泰成」獲得很多觀眾喜愛。明晚（9月7日）宋建熙將在台北舉辦粉絲見面會，喜歡他的朋友們不要錯過了哦！



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