TWICE子瑜終於SOLO出道！主打歌〈Run Away〉一聽就中，網友：「很有二代團的感覺、真的好漂亮」

今日（6）韓國時間下午1點， TWICE 子瑜發行了首張 SOLO 專輯《aboutTZU》。

繼娜璉和志效之後，作爲隊內第三位 SOLO 出道的子瑜，5日的記者見面會上也表示：「不是作爲 TWICE 而是作爲 SOLO 歌手第一次與大家見面，以『子瑜的一切』的名字認真參與專輯的製作，想把我的一切都展現給大家。」表達 SOLO 出道的感想。



主打歌〈Run Away〉是包含「經過長時間的等待，開始給予心的話，會以誰都沒見過的樣子傾瀉出所有的愛」訊息的歌曲，JYP代表製作人樸振英也親自參與作詞。通過〈Run Away〉可以看到更加成熟的子瑜，聽一次就入耳的旋律，編曲的也很有魅力。



MV 一公開也立即引發熱烈討論，網友：「很有二代團的感覺」、「沒想到子瑜有這樣的音色！太好聽了，舞蹈也很好 」、「哇！歌真好聽，一下就喜歡上了」、「音色很適合這樣的歌曲」、「歌曲比想象的要好，歌詞也聽得很清楚」、「完全是復古風啊哈哈」、「專輯裡的其他歌曲也很好聽」、「子瑜居然用韓語出個人專輯！好神奇啊」、「子瑜真的太漂亮了」、「太漂亮了，看 MV 聽不了歌了，哈哈哈」等等。



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