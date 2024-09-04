人氣女團 ITZY 確定10月回歸，Lia 恢復健康歸隊！即將以5人完整體重啟團體活動

ITZY 出道五週年團體回歸，再加上恢復健康的 Lia，MIDZY（粉絲名）們的等待是值得的～～～。

根據韓媒 TVDaily 的最新報導，女團 ITZY 將以完整體回歸。

所屬經紀公司 JYP 娛樂相關人士在今天（4日）下午向 TVDaily 表示：「ITZY（禮志、Lia、留眞、彩領、有娜）正在以10月完整體回歸為目標做準備。」消息一出，立刻引發粉絲的熱烈關注。



ITZY 上一次回歸是在今年一月發行的迷你專輯《BORN TO BE》，成員 Lia 則因健康問題從去年9月就開始暫停活動，專注於休息。

▼當時的主打歌〈UNTOUCHABLE〉MV，已突破3000萬觀看次數：



在今年七月官方釋出恢復健康消息時，Lia 曾表示：「正在努力準備和即將到來的ITZY新曲一起回歸。」也重新開始了SNS活動，並對粉絲說自己會努力共享今後的日常生活，讓大家都非常高興。



此外，ITZY 最近順利結束了第二次巡迴演唱會。從今年二月拉開序幕的「BORN TO BE」以首爾為起點，在亞洲、大洋洲、南北美洲、歐洲等28個地區共舉辦了32場演出。



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