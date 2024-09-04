人气女团 ITZY 确定10月回归，Lia 恢复健康归队！即将以5人完整体重启团体活动

ITZY 出道五周年团体回归，再加上恢复健康的 Lia，MIDZY（粉丝名）们的等待是值得的～～～。

根据韩媒 TVDaily 的最新报导，女团 ITZY 将以完整体回归。

所属经纪公司 JYP 娱乐相关人士在今天（4日）下午向 TVDaily 表示：「ITZY（礼志、Lia、留眞、彩领、有娜）正在以10月完整体回归为目标做准备。」消息一出，立刻引发粉丝的热烈关注。



ITZY 上一次回归是在今年一月发行的迷你专辑《BORN TO BE》，成员 Lia 则因健康问题从去年9月就开始暂停活动，专注於休息。

▼当时的主打歌〈UNTOUCHABLE〉MV，已突破3000万观看次数：



在今年七月官方释出恢复健康消息时，Lia 曾表示：「正在努力准备和即将到来的ITZY新曲一起回归。」也重新开始了SNS活动，并对粉丝说自己会努力共享今后的日常生活，让大家都非常高兴。



此外，ITZY 最近顺利结束了第二次巡回演唱会。从今年二月拉开序幕的「BORN TO BE」以首尔为起点，在亚洲、大洋洲、南北美洲、欧洲等28个地区共举办了32场演出。



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