金泰梨以《惡鬼》獲韓國放送大賞最佳演員！感言帶來慰藉：背負沉重生活的人定能迎來涼爽之風

金泰梨去年演出《惡鬼》，精湛演技獲得SBS演技大賞最高榮譽「大賞」，不過上半年的百想藝術大賞卻連入圍都沒有入圍成為最大遺珠，但好消息是，2日獲頒了韓國放送大賞最優秀演員獎。

「韓國放送大賞」是為紀念每年9月3日的「放送日」，而舉行的國內首個放送頒獎典禮，將選出傳達地面波放送（無線電視台）公益價值、為放送界發展做出貢獻的作品和放送人。

金泰梨於SBS電視劇《惡鬼》，飾演在困難環境下也抱著希望生活的公務員考生「具散影」，從聲音漸漸被惡鬼蠶食，到眼神等細節表現十足生動，緊抓住觀眾的心，一人分飾兩角穿梭於具散影和惡鬼之間，證明了壓倒性的演技。



如同她以《二十五，二十一》獲得百想藝術大賞提到「學習是不會照顧人的，需要自己偷取的」，或是她去年以《惡鬼》拿下SBS大賞說了「現在仍在學習，但總有一天想成為能把所學分享的演員」，她的感言總是帶來她獨有的慰藉，這次她說：

「劇裡的人物總是以某種方式提出問題該如何活下去，我在《惡鬼》裡飾演的散影是個堅強著重新站起來的人物。非常感謝打造散影並讓我演出的製作團隊和工作人員們。炎熱的夏天正在過去，我堅信，背負著沉重到讓人暈頭轉向生活的所有人，一定會迎來涼爽又讓人心情愉悅的風。大家都加把勁吧！」X上有網友節錄此段直播，感動的要大家一定要看完這段感言，還有網友轉發時寫下：「怎麼能說得這麼好呢ㅠㅜㅜㅜ我是透過《惡鬼》而獲得活下去力量的人，具散影不是泰梨的話完全無法想像。」

▼回顧金泰梨三次奪獎感言



2024 제51회 한국방송대상

최우수 연기자 SBS <악귀> 김태리

수상소감 꼭 듣고가세요 ㅠㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/XE6I1kqaBz — 절레절레 (@Taeri0424Taeri) September 2, 2024

《惡鬼》中除了金泰梨之外，戲劇本身獲得最優秀戲劇獎（與MBC《戀人》共獲），編劇金銀姬也拿下最優秀編劇獎，《惡鬼》成為本屆典禮獲最多獎的三冠王。順帶一提，金泰梨很快就會帶來新作品與大家見面，主演之全新tvN周末劇《正年》改編自同名網路漫畫，講述挑戰最佳國劇演員的天才聲樂少女「正年」，在劇團中的競爭與團結，還有燦爛成長的故事，10月12日首播。



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