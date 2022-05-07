【第58屆百想藝術大賞】金泰梨封后反應根本「羅希度」！憶初衷也和《二十五，二十一》情節不謀而合

金泰梨讀自己20多歲寫的文字，完全就像《#二十五二十一》情節TT

現年32歲的金泰梨，於成長型愛情劇《二十五，二十一》裡詮釋高中擊劍少女「羅希度」，正面且活潑熱血的模樣深植人心，昨晚（6日）於第58屆百想藝術大賞‎拿下電視部門最優秀演技賞封后。

金泰梨於《二十五，二十一》的表現，評審以她在逗趣、幽默的表演之外也完美消化了追求夢想的角色為由選擇了她。金泰梨在宣布得獎感言那刻還很興奮的東張西望，似乎在消弭自己的緊張，宣布獲獎那刻不可置信的摀臉、摀住嘴走上台，到熱淚盈眶發表感言，一連串真摯動作就和劇中羅希度的沒兩樣。



她有些手足無措，謙虛的說自己「真的真的」沒拿獎也無關係、也沒想過會真的拿獎，不過仍然真摯的感謝了前面拿下人氣獎忘了感謝的人，包括搭檔演員南柱赫、導演、編劇與全體工作人員：「真的非常非常感謝你們。」

她忍不住激動落下淚來，哽咽的提起自己最近看了自己在20歲初頭的時候寫下的一句話：「學習是不會照顧人的，需要自己偷取的。」她說自己都忘了，但回頭一看覺得寫得很好，「從希度身上真的偷取很多、學習到了很多，對我來說，希度這孩子能來我身邊，而我能演出那麼帥氣的孩子，真的非常感謝」。

「說實話很難把幸福說出口，但是很感謝，能得到這麼多喜愛也拿到了最優秀獎，就像整個電視劇團隊都得到了祝福，心情非常非常好，這瞬間真的非常幸福，真的想對所有人表示感謝，以後也會更加努力成為優秀的演員。」最後不忘表示要和《二十五，二十一》一同分享此獎。



金泰梨2016年主演電影《下女的誘惑》，雖為新人但演技相當出色，橫掃了各大獎項新人獎包括青龍電影新人獎，搖身一變忠武路新星。金泰梨正是以《下女的誘惑》於2017年首次入圍百想，不過和新人獎擦身而過。後來連續兩年，她以電影《小森林》與戲劇《陽光先生》分別入圍電影部門及電視部門最優秀演技賞，但都鎩羽而歸，此次以《二十五，二十一》首次上台領獎，且一次拿下人氣獎與優秀演技賞兩獎，證明了演技與人氣均出眾。



她獲獎提及自己回顧20多歲時寫的文字，也彷彿重現了《二十五，二十一》劇中情節。《二十五，二十一》是以羅希度女兒偷看母親少年時代的日記開啟故事序幕，而劇末的羅希度也找到了遺失的日記重憶當年，和當年的所有過不去和解。金泰梨回頭憶起「學習是不會照顧人的，需要自己偷吃來的」，莫忘初衷的模樣實屬動人。



▼金泰梨封后完整影片



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