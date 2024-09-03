Jennie加盟《我是加百列》，2025年BLACKPINK 完整體開全球巡演

女團BLACKPINK成員Jennie將出演金泰浩PD的綜藝節目《我是加百列》。

據韓媒「OSEN」獨家報導，Jennie最近已經完成了JTBC綜藝節目《我是加百列》的拍攝，節目將於9月27日（星期五）和10月4日（星期五）分兩周播出。 關於Jennie出演《我是加百列》的傳聞早已出現，但官方曾表示她為了專注於專輯製作而婉拒了出演邀請。 事實上，金泰浩PD之前在演員朴寶劍、池昌旭等豪華陣容公佈時曾向媒體透露：「雖然我們確實向Jennie發出了出演邀請，但她還未確定，因此我們非常謹慎。 」

據演藝圈相關人士透露，Jennie對參加綜藝節目，尤其是作為歌手而非綜藝人的身份出演，進行了深度思考。 由於她曾在今年2月至4月間出演了tvN綜藝節目《公寓404》，又是在BLACKPINK回歸之前的個人綜藝活動，給她帶來了不小的壓力。



最近，不僅是Jennie，包括Lisa、Rosé和Jisoo在內的BLACKPINK全體成員都已確定將於2025年與YG娛樂攜手進行BLACKPINK的全員回歸和世界巡演。 在宣佈BLACKPINK以團體形式持續活動之後，Jennie此時再開展SOLO活動，感覺壓力減輕了。

《我是加百列》是一檔讓嘉賓在無人認識的地方，以全球80億人口中的某個名字生活72小時，並體驗那個人的真實生活的節目。 朴寶劍、廉惠蘭、池昌旭等知名演員都在節目中展示了不同身份的生活。



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