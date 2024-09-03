Jennie加盟《我是加百列》，2025年BLACKPINK 完整體開全球巡演
廣告

Jennie加盟《我是加百列》，2025年BLACKPINK 完整體開全球巡演

綜藝   2024年9月3日   星期二09:41   Tracy  

（封面圖源：IG@jennierubyjane、@disneyplushk）

女團BLACKPINK成員Jennie將出演金泰浩PD的綜藝節目《我是加百列》。

據韓媒「OSEN」獨家報導，Jennie最近已經完成了JTBC綜藝節目《我是加百列》的拍攝，節目將於9月27日（星期五）和10月4日（星期五）分兩周播出。 關於Jennie出演《我是加百列》的傳聞早已出現，但官方曾表示她為了專注於專輯製作而婉拒了出演邀請。 事實上，金泰浩PD之前在演員朴寶劍、池昌旭等豪華陣容公佈時曾向媒體透露：「雖然我們確實向Jennie發出了出演邀請，但她還未確定，因此我們非常謹慎。 」

據演藝圈相關人士透露，Jennie對參加綜藝節目，尤其是作為歌手而非綜藝人的身份出演，進行了深度思考。 由於她曾在今年2月至4月間出演了tvN綜藝節目《公寓404》，又是在BLACKPINK回歸之前的個人綜藝活動，給她帶來了不小的壓力。
（圖源：IG@jennierubyjane）

最近，不僅是Jennie，包括Lisa、Rosé和Jisoo在內的BLACKPINK全體成員都已確定將於2025年與YG娛樂攜手進行BLACKPINK的全員回歸和世界巡演。 在宣佈BLACKPINK以團體形式持續活動之後，Jennie此時再開展SOLO活動，感覺壓力減輕了。

《我是加百列》是一檔讓嘉賓在無人認識的地方，以全球80億人口中的某個名字生活72小時，並體驗那個人的真實生活的節目。 朴寶劍、廉惠蘭、池昌旭等知名演員都在節目中展示了不同身份的生活。


Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 綜藝 » Jennie加盟《我是加百列》，2025年BLACKPINK 完整體開全球巡演
© 2024 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手