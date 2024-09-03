邊佑錫送咖啡車為好友應援！惠利：感謝疲憊辛苦時身邊有你們

「大勢」男演員邊佑錫為圈內異性好友惠利送去了應援咖啡車。

日前，惠利更新了個人IG，寫道：「當我感到疲憊和辛苦時，感謝我的朋友們一直在我身邊。 因為有你們，我才能堅持下去。 有你們在，我感到非常踏實，我們要一直健康快樂喔，非常非常感謝你們。 這真是一個感動的驚喜呀。」同時，她還上傳了幾張照片，照片中惠利在好友邊佑錫、朴慶慧和金度延送來的咖啡車前擺出愛心手勢。 她還手拿零食，嘟嘴賣萌，展現了可愛的魅力。咖啡車上則寫著「《善意的競爭》的所有工作人員和演員們，加油！」、「惠利呀，快來吃點零食吧~」的應援字樣。



邊佑錫和惠利因合作《花開時想月》結識，後組成表演學習小組。邊佑錫在《背著善宰跑》爆火之後也第一時間做客了惠利的YouTube綜藝節目，大展至親好友的一面。



惠利正在拍攝新作《善意的競爭》中，該劇改編自同名網路漫畫，是一部懸疑心理驚悚作品，同時也是一部GL（Girl Love）作品，講述了主人公「瑟琪」的爸爸曾經是高考出題委員的成員，她在爸爸去世後轉學到了首爾名牌女高中，與全校第一名也是實權人物的「在伊」 成為朋友，越接近她，越能發現她的內心和死亡的秘密。 電視劇由惠利和鄭秀彬擔任主演，惠利扮演的美貌與智慧並存的才女「在伊」。

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