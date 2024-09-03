Jennie加盟《我是加百列》，2025年BLACKPINK 完整体开全球巡演

女团BLACKPINK成员Jennie将出演金泰浩PD的综艺节目《我是加百列》。

据韩媒「OSEN」独家报导，Jennie最近已经完成了JTBC综艺节目《我是加百列》的拍摄，节目将於9月27日（星期五）和10月4日（星期五）分两周播出。 关於Jennie出演《我是加百列》的传闻早已出现，但官方曾表示她为了专注於专辑制作而婉拒了出演邀请。 事实上，金泰浩PD之前在演员朴宝剑、池昌旭等豪华阵容公布时曾向媒体透露：「虽然我们确实向Jennie发出了出演邀请，但她还未确定，因此我们非常谨慎。 」

据演艺圈相关人士透露，Jennie对参加综艺节目，尤其是作为歌手而非综艺人的身份出演，进行了深度思考。 由於她曾在今年2月至4月间出演了tvN综艺节目《公寓404》，又是在BLACKPINK回归之前的个人综艺活动，给她带来了不小的压力。



最近，不仅是Jennie，包括Lisa、Rosé和Jisoo在内的BLACKPINK全体成员都已确定将於2025年与YG娱乐携手进行BLACKPINK的全员回归和世界巡演。 在宣布BLACKPINK以团体形式持续活动之后，Jennie此时再开展SOLO活动，感觉压力减轻了。

《我是加百列》是一档让嘉宾在无人认识的地方，以全球80亿人口中的某个名字生活72小时，并体验那个人的真实生活的节目。 朴宝剑、廉惠兰、池昌旭等知名演员都在节目中展示了不同身份的生活。



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