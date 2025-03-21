《我是加百列》、《Good Day》收視率連續撲街？！ 金泰浩PD：就在等大家問這個問題，完全沒虧本

韓國金牌PD之一的金泰浩攜新綜藝節目回歸。

日前，金泰浩PD出席了ENA新綜藝節目《地球漫遊-世界旅行3》（以下簡稱《地球漫遊3》）製作發表會，被問及：「《我是加百列》和《Good Day》收視不佳，是否對《地球漫遊3》的成績感到有壓力？」



對此，金泰浩PD回應道：「我正等著這個問題。 《我是加百列》從一開始就是與海外公司準備版權相關合約，旨在銷售『全球模式』，因此製作前就通過發行和廣告獲得了超過製作費的收益，目前仍在與多個國家洽談版權合作。 這是一個我想傳達特定訊息的節目，能夠順利完成我感到很幸福。」



他接著提到：「《Good Day》的音樂綜藝格式如果能夠更加多元化會更好，但由於重點在於『音樂是如何誕生的』，我們在敘事上努力不偏離這一核心。 然而，由於歌曲比預期晚出來，因此無法呈現更多樣的內容，這點我們也感到遺憾。」



此外，金泰浩PD還表示：「2049收視率的數據表現良好，且在全球多個國家獲得了收視冠軍。 Disney+平台本地播出成績也不錯。 隨著節目進入後半段，將逐步揭曉參與者的成果，希望大家能抱著期待觀看。」

《地球漫遊3》由三位知名旅行博主——Pani Bottle、WonJi和郭Tube參與，他們將在金泰浩PD設計的世界旅行大富翁遊戲中，透過擲骰子決定命運，遊歷世界各地，將於3月22日正式與觀眾見面。

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