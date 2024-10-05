連BLACKPINK Jennie都無法拯救《我是加百列》本土收視率，被《一日三餐Light》吊打！韓觀眾：題材太無聊

連BLACKPINK Jennie也沒能拯救得了jtbc綜藝節目《我是加百列》的收視率，從開播到至今一直停留在1%左右，被無數網友吐槽導演金泰浩江郎才盡。

Jennie作為最後一位嘉賓加入了《我是加百列》，9月27日播出「Jennie篇」的收視率為1.133%。 儘管Jennie作為「救援投手」登場備受期待，但未能帶來收視率的反彈，相較於第12集1.2%的收視率，反而下降了0.1%，依然徘徊在1%上下。



在本期節目中，Jennie化身為在義大利羅馬郊區村莊經營農家民宿的Maria。 節目一開始她就憑藉獨特的開場方式吸引了觀眾的注意。 那時Jennie恰好在義大利某小島上出息時裝秀，節目組趁此機會“意外綁架”了她。 雖然一開始Jennie有些慌張，但通過手機提示她興奮地表達了對即將到來的生活的期待。

Jennie抵達了位於羅馬郊區的一處馬場，並在附近的豪宅中開始了作為農家民宿老闆Maria的生活。 Jennie與唯一的家人——節目中的母親相遇，並逐漸適應Maria的日常。 Jennie對愛馬如癡的Maria深有共鳴，也展現出她溫柔細膩的一面。Jennie和「媽媽」一起用自家種植的食材製作了義大利家常菜，享受著平凡卻珍貴的「真正的奢華」生活。 義大利「媽媽」表示：「雖然有時生活很忙碌，但這樣的時光是『最合適的時光』，只有內心平靜和安定的人才能享受這種時光。」 Jennie對此深有感觸，說道：「這是三天生活中最重要的一句話。」 同透露幾天的相處讓她受益良多。



第二天早上，Jennie正式開始了作為民宿老闆的日常工作，插花裝飾客房、駕車接客人、和客人聊天等等，全都是粉絲們從未見過的Jennie的一面。 她因為緊張而哼唱著輕鬆的歌曲，逗樂了觀眾。不過Jennie的明星身份險些被識破，有位客人曾好奇表示「為什麼我覺得在哪裡見過你？」

儘管《我是加百列》因通過Disney+在全球播放，且邀請了朴寶劍、池昌旭、廉蕙蘭等華麗陣容而受到關注，但自首集1.5%收視率開播以來，始終維持在1%左右。節目從第3集起調整為與羅PD的《瑞鎮家2》對打，但未見明顯效果。



如果說該節目因OTT平台的衝擊而被冷落，那顯然不是唯一原因，因為羅PD的《一日三餐Light》作為《瑞鎮家2》的接檔節目，首集就拿下了11.4%的高收視率，而TROT歌手林英雄參加的第二集更是達到了11.8%。



不少網友表示：「是金泰浩PD江郎才盡了吧」、「從企劃開始就覺得很無趣」、「其實我覺得蠻好看的，是我的下飯綜藝」、「讓人感到疑惑的企劃，很難看進去」、「無聊，如果是以個體本人去體驗別人生活的話反而會更好看，而不是變成另一個人去體驗對方的生活啊」、「雖然是治癒系綜藝但是太平淡了，所有的人際溝通都要通過翻譯，Jennie篇還好一點， 之前全都有不連貫的感覺」、「藝人體驗生活的綜藝，現在已經不吃香了」、「現在一點都不期待金泰浩」等。

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