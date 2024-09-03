曹璐買版權助FIESTAR回歸！曾經是同公司練習生的IU超講義氣IG幫宣傳

歌手IU公開為時隔6年重新組合的女團FIESTAR應援。

9月1日，IU通過自己的IG宣佈了FIESTAR回歸的好消息，並寫道「FIESTAR回來了」。 隨後，她還公開了自己正在串流媒體播放FIESTAR歌曲〈You're Pitiful〉的截圖，積極擔任宣傳大使的角色。



說起IU與FIESTAR的緣分，她們在出道初期曾是同一家經紀公司（LOEN娛樂）的藝人，雙方還共同發佈過歌曲〈月光海〉，獲得了很高的人氣。 IU不忘在艱苦的練習生時期一起奮鬥的朋友，特意為回歸的她們加油打氣，這種義氣贏得了眾多稱讚。

網友們紛紛表示：「IU的人品果然不同」、「本可以不管，但她還是這麼關心，真好」、「義氣滿滿」、「希望她們能一起登台」、「FIESTAR一定很感激」等等。



早前，FIESTAR成員惠美就曾透露說：「過去IU幫我們做了很多宣傳，我們一起度過了練習生生活。 大家一起住在60~70坪的宿舍裡，關係變得非常親近。 IU第一次結算收入後，送了我一個名牌包包。 說實話，第一次結算收入並不會積累很多財富，她真的是個非常講義氣的朋友。 」展現了兩人之間與眾不同的友情。

FIESTAR原本由Jei、Linzy、Yezi、惠美、Cheska和曹璐組成，她們於2012年憑藉《VISTA》出道，2014年Cheska宣佈退出，2018年5人體的FIESTAR正式解散。 今年適逢FIESTAR出道12周年，她們宣佈重新組合。 尤其是成員曹璐為了組合的重聚，在中國通過直播電商賺錢，並購買了版權，這一舉動引發了廣泛關注。 她們重新發行了2015年發佈的迷你專輯《BLACK LABEL》的主打歌〈You're Pitiful〉。



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