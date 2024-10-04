《我是加百列》Jennie篇最終故事，被義大利媽媽嘮叨：「不要和那些男孩玩」真實回應引發爆笑！

Disney+ X JTBC 綜藝節目《我是加百列》（我的名字是加百列）BLACKPINK Jennie 以青春劇般的場面結束了72小時的體驗。

今晚《我是加百列》中，沉浸在瑪麗亞生活中的Jennie的最終故事，在一家義大利（意大利）農舍住宿加早餐的旅館展開。



成為民宿老闆的Jennie處理著一天24小時都不夠用的日程，包括買菜和招呼客人、烹飪和上菜、掌握披薩課程、製作甜點提拉米蘇...等。尤其是晚上安排的披薩課程，主廚法布里齊奧（Fabrizio）教授如何製作義大利烤箱披薩的場面，令人格外關注。犯錯的Jennie也忍不住大喊：「我搞砸了！」



彷彿靈魂伴侶般的義大利媽媽與Jennie之間的化學反應也更加成熟了。義大利媽媽叫住正在和男顧客聊天的Jennie，並對她說：「不要和那些男孩玩。」，而Jennie則不甘示弱，回應：「媽媽，這是我的人生啊。」互動令人捧腹大笑。



充滿笑聲與感動的母女化學反應令觀眾們留下深刻的印象。不知不覺間就來到了告別的時刻，Jennie依依不捨地與她的動物朋友們告別，感慨道：「當我感到生活疲憊或困難時，肯定會經常想起在這裡度過的時光。」她在觀看義大利媽媽的影片留言時，甚至感動落淚。

同時，節目中將會公開與Jennie年齡相仿、出生於1995年的民宿老闆瑪麗亞的真實身分。《我是加百列》Jennie篇的最終故事將於今晚（4日）10點30分播出。

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