Disney+ 2024/2025年 十部重磅韓劇強勢來襲！ 從金秀賢、全智賢、朴信惠到朱智勛、池昌旭等，絕對不容錯過！

準備好迎接Disney+ 一系列精彩韓劇了嗎？小編嚴選即將於2024秋冬至2025年間上線的十部必看韓劇集結，讓你一次過享受男女神們的精彩演出。從金秀賢、朱智勛、池昌旭到全智賢、朴信惠、朴寶英，各位人氣演員將在不同的故事中展現他們的魅力，以下一次過整理給大家！

======【01】======

《山寨人生》

金秀賢玩轉命運， 從平凡男變「山寨王」

主演：金秀賢、曹寶兒

劇情簡介：男神金秀賢繼熱播劇《淚之女王》之後挑戰黑色喜劇風格的新作，搭檔曹寶兒，還有權娜拉、金義聖、李姃垠等強勁的配角陣容。該劇背景設定在了1997年韓國金融危機到2000年初，描述平凡男人「金成俊」（金秀賢 飾），投身名牌假貨市場後，成為叱吒風雲「山寨王」的故事

《山寨人生》融合了黑色喜劇風格，展現假貨市場的暗潮洶湧和黑市交易的刺激情節。《山寨人生》由《秘密森林2》的導演朴炫錫執導、《盜賊之歌》編劇韓正勳執筆，本劇將於2025年在Disney+ 獨家上線。



======【02】======

《暴風圈》

史無前例的歷代級組合全智賢&姜棟元 攜手愛情諜戰

主演：全智賢、姜棟元

劇情簡介：以現代韓國為背景，講述事業有成的外交官、前駐美大使徐聞柱（全智賢 飾），和一名國際特工白山湖（姜棟元 飾）之間的故事，揭開一場威脅朝鮮半島和平的恐怖攻擊，背後不為人知的暗黑真相。該劇由電影《下女誘罪》及《分手的決心》編劇丁瑞慶執筆，2024話題作《淚之女王》導演金熙元執導，愛情+諜戰，還有高顏值CP全智賢+姜棟元，很難不讓人期待，本劇將於2025年在Disney+ 獨家上線。



======【03】======

《照明商店》

《Moving超異能族》原作者又一力作， 集奇幻、懸疑、治癒於一身

主演：朱智勛、朴寶英、嚴泰九、金雪炫、李姃垠、金敏荷

劇情簡介：《照明商店》是由朱智勛和朴寶英主演的奇幻懸疑韓劇，預計於2024年下半年在Disney+ 獨家上線，這部劇改編自人氣網漫《Moving超異能族》的原作者姜草的同名作品，故事圍繞著一家販售燈具的神秘商店，背後卻是連接陰間與陽間的通道。劇中將展現一群古怪顧客的生命故事，這些顧客各自懷抱著不同的執念與情感，讓人感受到生命的悲歡離合。



劇情中，這家燈具店吸引了許多素未謀面的顧客，從指甲長在指腹上的女子到耳朵流出沙子的男人，每位顧客都有著獨特的背景與故事。老闆平靜地擦拭著燈泡，似乎對這些奇特的客人毫不驚訝。據說，這些燈具可以讓人穿梭於陽間與陰間，尤其是那些處於瀕死狀態的人，只要購買燈泡就能獲得重生。這樣的設定讓《照明商店》不僅充滿奇幻的元素，還細膩地刻畫了人性，探討了親情、友情和愛情等多樣的情感。

除了朱智勛和朴寶英，劇中還有強大的配角陣容，包括裴晟佑、嚴泰九、金雪炫、李姃垠、金敏荷等人。這些演員的加入無疑為劇集增添了更多的看點。原著作者姜草以其細膩的情感描寫和奇幻的世界觀而聞名，這部劇將再次展現他將懸疑與溫暖相結合的能力，讓觀眾在緊張刺激的情節中感受到深刻的情感共鳴。這部集奇幻、懸疑與治癒於一身的韓劇，更是一次對生命與愛的深刻探索，絕對值得期待！



======【04】======

《來自地獄的法官》

朴信惠首度挑戰「惡毒大女主」 X 《月水金火木土》金宰永， 無情惡魔對上人情味刑警！

主演：朴信惠、金宰永、金吝勸、金惠華

劇情簡介：《來自地獄的法官》由 9月21日起在Disney+ 獨家上線 ，共14集，劇情講述姜光娜（朴信惠 飾）表面看起來是擁有耀眼美貌的精英法官，其實身體中住著「來自地獄的惡魔」，來到人間是為了將害死他人卻毫無反省的人送進監獄！但在現實中遇到了比任何人都有人情味的正義感刑警韓多溫（金宰永 飾）。兩人在懲治罪犯的過程中產生了化學反應。這部劇將奇幻的設定與治癒的浪漫元素巧妙結合，相信一定會帶來不少驚喜。



朴信惠在劇中飾演一名冷酷無情的惡魔，這與她以往溫婉善良的形象大不相同。她表示這次挑戰「惡毒大女主」角色，讓她有了全新的演技突破。而金宰永則飾演一名正義感十足的暖男刑警，兩人的反差搭配必定會帶來不少有趣的互動。







======【05】======

《狂醫魔徒》

《非常律師禹英禑》朴恩斌 X 「青龍影帝」薛景求， 變身「外科天才」展開瘋狂師徒對決！

主演：朴恩斌、薛景求、尹燦榮、朴丙垠

劇情簡介：講述備受矚目的天才醫生鄭世玉（朴恩斌 飾），因為某次與指導教授崔德熙（薛景求 飾）發生爭執，鄭世玉被醫院革職還被吊銷執照，人生跌落谷底，最終淪為黑市的非法醫生，過著秘密的生活...

這位曾把徒弟推向萬丈深淵的崔德熙教授，竟然在某一天找上鄭世玉懇求她出手救自己一命，鄭世玉會用她運用得出神入化的手術刀拯救他，還是讓他慢慢痛苦地死去？期待這場瘋狂的師徒對決！本劇將於2025年在Disney+ 獨家上線。



======【06】======

《首爾破笑組》

金東旭婚後首部爆笑劇集， 與喜劇界傳奇《不可阻擋的High Kick！》編劇合作

主演：金東旭、朴智煥

劇情簡介：《首爾破笑組》將於 9月11日正式上線 ，這部劇集不僅是金東旭婚後的首部作品，更是由兩位喜劇界的傳奇編劇—李英哲與李光在攜手創作劇本。他們曾成功打造過《不可阻擋的High Kick！》系列與《馬鈴薯星2013QR3》，再次合作勢必為觀眾帶來全新的笑料和感動。



《首爾破笑組》是部刑偵喜劇，原文「강매강強魅強」，是「강력하진 않지만 매력적인 강력반雖然不夠強，但很有魅力的重案班（強力班）」之縮寫，講述逮捕率墊底的松園警局重案二組在埋伏調查失敗後，不僅組長被攆走，辦公室還被遷移至停業的幼兒園。新任組長東方有斌（金東旭 飾）出現在重案二組面前。起初大家都對有斌抱持著懷疑，但隨著案件一一偵破，對彼此的信任逐漸累積，他們就此重生為一支真正的團隊 — 原本看似是烏合之眾的班底，最終能迎來鹹魚翻身之日？



======【07】======

《江南 B-Side》

《惡中之惡》池昌旭 X 《孤單又燦爛的神 - 鬼怪》趙祐鎮 X 《非常律師禹英禑》河潤景， 揭開華麗富人區的陰暗秘密！

主演：池昌旭、趙祐鎮、河潤景

劇情簡介：賤民警探姜東宇（趙祐鎮 飾）於女兒的朋友失蹤後再次陷入到充滿罪惡、毒品和腐敗的世界。 姜東宇不惜一切代價營救女兒的朋友，被迫深入到失蹤人口長期高企的江南區，同時發現威脅著市內最富有的上流階層的秘密。

男神池昌旭與演技新星BIBI繼《惡中之惡》再度合作，飾演掌控江南一帶的可疑掮客尹吉浩，人稱「暗黑解決師」，專門負責「見不得光」的髒活。 河潤景飾演地方大學畢業的檢察官閔瑞珍，為了在沒有任何背景關係的檢察廳裡獲得升職而直線前進，本劇共8集將於2024在Disney+ 獨家上線。



======【08】======

《血謎拼圖》

《魔女首部曲》《那年，我們的夏天》金多美 X 《我的出走日記》《賭命為王》孫錫久， 犯罪側寫師與神秘兇手的貓鼠之戰！

主演：金多美、孫錫久

劇情簡介：尹恩娜（金多美 飾）在10年前叔叔被殺的懸案中成為唯一的目擊者兼嫌疑人，整個童年充滿悲劇的烙印，促使她長大後成為一名犯罪心理分析員。 機緣巧合中，恩娜捲入了一個充滿危險的新案件，神秘兇手似乎有意挑釁，與她展開「玩命遊戲」......

恩娜不甘被愚弄，決定與事事針對自己的調查員同事金漢森（孫錫久 飾）聯手，從一塊可疑的拼圖碎片著手，試圖揭開連環兇殺案背後的秘密，希望在另一名受害者出現之前偵破案件，本劇將於2025年在Disney+ 獨家上線。



======【09】======

《下流大盗》

改編自網漫《Fine》的 寶藏奇遇！

主演：柳承龍、梁世宗、林秀晶

劇情簡介：20世紀1970年代，一名漁民在海底發現了幾代人一直以來遺失的寶藏，他把其中一小部分帶回家後，隨之而來就有消息傳開：「一筆巨額財富正在等待勇敢的冒險家們進入深淵領取。」不惜一切只想要擺脫壓抑生活的吳熙東（梁世宗 飾），決定與叔叔吳官錫（柳承龍 飾）聯手！在搶奪寶藏的過程中，兩人家庭成員卻各懷鬼胎影響了挖寶進程，究竟是否能成功？除了柳承龍、梁世宗與林秀晶，演員陣容還有金義城、金聖午、金鍾洙、李東輝、鄭允浩與金旼！本劇將於2025年在Disney+ 獨家上線。





======【10】======

《揭密最前線》

影后金憓秀與鄭星一， 新鮮組合搭檔查案！

主演：金憓秀、鄭星一、朱鐘赫

劇情簡介：韓國首部以電視台調查報導局為背景的真實辦公室劇集！劇情講述調查報導節目組長吳小龍（金憓秀 飾），和零社交能力的空降PD韓道（鄭星一 飾）、老么PD姜基浩（朱鐘赫 飾），為追蹤連檢警都無法解決的案件， 出生入死的採訪記。本劇將於2025年播出。



多部已上架韓劇等你追

Disney+ 已上架多部大熱韓劇，無論懸疑、愛情，驚悚等元素都有！如獲得多個大獎的 《Moving超異能族》 、許光漢首度參演的韓劇 《無路可走：輪盤賭》 、金宣虎x車勝元， 《暴君》 、Rain爆肌演出 《紅天鵝》 和男神李棟旭主演 《殺人者的購物中心》 等等，讓你一口氣看過夠。

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