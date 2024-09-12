安世河爭議牽扯出朱宇宰？舊同學留言：宇宰啊，你也知道的

演員安世河陷入校園暴力指控的同時模特出身的藝人朱宇宰也引起了關注。

9月9日，韓網上出現了一篇名為為「舉報安世河（本名：安在旭）校園暴力」的爆料文章。 次日，有人留言道：「老實說，宇宰啊，你也知道的。 」留言者表示：「我是安在旭的學弟，只因為和他對視了一眼，他就直接打了我的腹部。 到現在我都忘不了這件事。 當時南山中學的學生都知道，他是著名的不良少年。 」並直接提到了朱宇宰。

在其他網友詢問有關朱宇宰的情況時，該留言者回應道：「宇宰比現在瘦得多，皮膚黝黑，戴著眼鏡，是個模範生。 他那時候很善良。 」朱宇宰和安世河是同一所中學的校友，朱宇宰出生於1986年，安世河則是「早生」1986年（1986年3月前出生），因此兩人雖出生年相同，但卻是前後輩關係。 網友們紛紛猜測「如果安世河真的曾是出了名的不良少年，那麼朱宇宰是不是早就知道了？ 」



針對安世河的校園暴力指控，其所屬經紀公司回應稱：「安世河的校園暴力指控毫無根據。 他本人已與公司一起向警察局提交了陳述書。 這並不是他記不清楚，而是根本沒發生過的事。 這些內容就像小說一樣荒謬。 」此前，最早的爆料者聲稱：「在學校的鍋爐房裡，安世河帶領的不良少年群體無緣無故對我實施了集體毆打，安世河還用破碎的玻璃碎片扎了我的肚子，嚇得我不知所措。 他們還強迫我與其中一個不良少年進行我不想要的鬥毆。 」



爆料者公開了畢業相冊和照片，證明自己是該學校的畢業生。 隨後，自稱為現任教師的另一名網友出現，表示：「爆料者所寫的一切都是真實的，我寫這篇文章是為了幫助爆料者，雖然有些遲了。 」

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