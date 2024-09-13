NewJeans會成為第二個「FIFTY FIFTY」嗎？韓業界：可能會發生合約糾紛，違約金或超3000億

9月11日，女團NewJeans通過新創建的YouTube帳號進行了一場突如其來的直播，向HYBE（Big Hit娛樂）和董事長房時爀發出強烈聲明。

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NewJeans在直播中要求「在25日之前讓閔熙珍回歸」，並恢復ADOR之前的管理模式，該直播引發了外界對NewJeans與HYBE之間可能出現法律糾紛的擔憂。 歌謠界認為，這一要求實際上是HYBE難以接受的，這使得NewJeans有可能在25日之後提出專屬合約效力停止的假處分申請。 業內擔心NewJeans可能會走上與FIFTY FIFTY類似的道路，成為又一個涉及合約糾紛的熱門話題。



雖然NewJeans可以通過支付違約金的方式來解除合約，恢復「自由身」，但業內人士認為這並非易事。 根據標準專屬合約條款，僅違約金的簡單計算就可能超過3,000億（韓幣，下同）。NewJeans於2022年7月出道，具體合約條件並未公開。但根據公平交易委員會的標準專屬合約條款，違約金的計算方法是以合同終止時為基準，乘以「前兩年每月平均銷售額」和「合同剩餘月份數」。

此外，HYBE在審計過程中還發現了一名ADOR相關人士A某的KakaoTalk聊天記錄，推測閔熙珍前代表與NewJeans的合同解除費用可能超過6,000億。



另一方面，HYBE新任代表理事李在尚於臨時股東大會上回應NewJeans成員前通過YouTube直播提出的要求時表示：「我們將根據原則，冷靜應對。 」

韓國法律界認為，通常情況下如果合約期未滿的藝人希望解約，他們需向公司表達不滿，並給予公司一個補救期，而這一期間通常為兩周。 因此，若HYBE在兩周內未能讓閔熙珍回歸，NewJeans成員可能會採取進一步行動，展開專屬合約解除糾紛。

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