Disney+ 「限时订阅优惠」 每日唔使HK$2 睇足一年精彩娱乐！金秀贤、全智贤、金泰梨、朱智勋2024/2025年多部韩剧强势来袭

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以下介绍多部【2024/2025 Disney+ 重磅韩剧】从金秀贤、全智贤、金泰梨到朱智勋、池昌旭等等，绝对不容错过！

======【01】======

《正年》 (10月12日独家上线)

「百想视后」金泰梨 X《黑暗荣耀》辛睿恩 X《衣袖红镶边》 郑知仁导演，全女性阵容引期待！

主演：金泰梨、辛睿恩、罗美兰、郑恩彩、金允慧

剧情简介：《正年》改编自Webtoon同名人气网漫，剧情讲述以1950年代韩国战争之后，虽然贫穷但充满浪漫的时代，拥有声乐天赋的少女「尹正年」，克服自身局限性，最终成为顶级明星的励志故事。



《正年》由《衣袖红镶边》 郑知仁导演执导，导演大赞：「金泰梨饰演的尹正年虽然稍微脱离传统国剧，但展现不同层面的魅力。演技真的很棒，甚至让人觉得遇到地平线之外的艺术家。」从开拍就宣告「华丽的全女性主演阵容」，这在韩剧中也算是非常罕见，让观众都十分好奇！

金泰梨为了饰演《正年》中的女主角「尹正年」，做了多项特殊准备。首先，她剪了超短发以贴近漫画中角色的形象，展现出「尹正年」的爽朗个性。此外，金泰梨还学习了韩国传统曲艺「盘索里」，希望让角色更具真实感。值得一提的是，原作者在构思角色时，曾参考金泰梨在电影《下女诱罪》中的形象，这使得她成为该角色的完美人选。



======【02】======

《山寨人生》 (2025年独家上线)

金秀贤玩转命运， 从平凡男变「山寨王」

主演：金秀贤、曹宝儿

剧情简介：男神金秀贤继热播剧《泪之女王》之后挑战黑色喜剧风格的新作，搭档曹宝儿，还有权娜拉、金义圣、李姃垠等强劲的配角阵容。该剧背景设定在了1997年韩国金融危机到2000年初，描述平凡男人「金成俊」（金秀贤 饰），投身名牌假货市场后，成为叱吒风云「山寨王」的故事

《山寨人生》融合了黑色喜剧风格，展现假货市场的暗潮汹涌和黑市交易的刺激情节。《山寨人生》由《秘密森林2》的导演朴炫锡执导、《盗贼之歌》编剧韩正勋执笔。



======【03】======

《暴风圈》 (2025年独家上线)

史无前例的历代级组合全智贤&姜栋元 携手爱情谍战

主演：全智贤、姜栋元

剧情简介：以现代韩国为背景，讲述事业有成的外交官、前驻美大使徐闻柱（全智贤 饰），和一名国际特工白山湖（姜栋元 饰）之间的故事，揭开一场威胁朝鲜半岛和平的恐怖攻击，背后不为人知的暗黑真相。该剧由电影《下女诱罪》及《分手的决心》编剧丁瑞庆执笔，2024话题作《泪之女王》导演金熙元执导，爱情+谍战，还有高颜值CP全智贤+姜栋元，很难不让人期待。



======【04】======

《照明商店》 (2024年独家上线)

《Moving超异能族》原作者又一力作， 集奇幻、悬疑、治愈於一身

主演：朱智勋、朴宝英、严泰九、金雪炫、李姃垠、金敏荷

剧情简介：《照明商店》是由朱智勋和朴宝英主演的奇幻悬疑韩剧，预计於2024年下半年在Disney+ 独家上线，这部剧改编自人气网漫《Moving超异能族》的原作者姜草的同名作品，故事围绕著一家贩售灯具的神秘商店，背后却是连接阴间与阳间的通道。剧中将展现一群古怪顾客的生命故事，这些顾客各自怀抱著不同的执念与情感，让人感受到生命的悲欢离合。



剧情中，这家灯具店吸引了许多素未谋面的顾客，从指甲长在指腹上的女子到耳朵流出沙子的男人，每位顾客都有著独特的背景与故事。老板平静地擦拭著灯泡，似乎对这些奇特的客人毫不惊讶。据说，这些灯具可以让人穿梭於阳间与阴间，尤其是那些处於濒死状态的人，只要购买灯泡就能获得重生。这样的设定让《照明商店》不仅充满奇幻的元素，还细腻地刻画了人性，探讨了亲情、友情和爱情等多样的情感。

除了朱智勋和朴宝英，剧中还有强大的配角阵容，包括裴晟佑、严泰九、金雪炫、李姃垠、金敏荷等人。这些演员的加入无疑为剧集增添了更多的看点。原著作者姜草以其细腻的情感描写和奇幻的世界观而闻名，这部剧将再次展现他将悬疑与温暖相结合的能力，让观众在紧张刺激的情节中感受到深刻的情感共鸣。

这部集奇幻、悬疑与治愈於一身的韩剧，更是一次对生命与爱的深刻探索，绝对值得期待！



======【05】======

《来自地狱的法官》 (9月21日独家上线)

朴信惠首度挑战「恶毒大女主」 X 《月水金火木土》金宰永， 无情恶魔对上人情味刑警！

主演：朴信惠、金宰永、金吝劝、金惠华

剧情简介：《来自地狱的法官》由9月21日起在Disney+ 独家上线，共14集，剧情讲述姜光娜（朴信惠 饰）表面看起来是拥有耀眼美貌的精英法官，其实身体中住著「来自地狱的恶魔」，来到人间是为了将害死他人却毫无反省的人送进监狱！但在现实中遇到了比任何人都有人情味的正义感刑警韩多温（金宰永 饰）。两人在惩治罪犯的过程中产生了化学反应。这部剧将奇幻的设定与治愈的浪漫元素巧妙结合，相信一定会带来不少惊喜。



朴信惠在剧中饰演一名冷酷无情的恶魔，这与她以往温婉善良的形象大不相同。她表示这次挑战「恶毒大女主」角色，让她有了全新的演技突破。而金宰永则饰演一名正义感十足的暖男刑警，两人的反差搭配必定会带来不少有趣的互动。



======【06】======

《狂医魔徒》 (2025年独家上线)

《非常律师禹英禑》朴恩斌 X 「青龙影帝」薛景求， 变身「外科天才」展开疯狂师徒对决！

主演：朴恩斌、薛景求、尹灿荣、朴丙垠

剧情简介：讲述备受瞩目的天才医生郑世玉（朴恩斌 饰），因为某次与指导教授崔德熙（薛景求 饰）发生争执，郑世玉被医院革职还被吊销执照，人生跌落谷底，最终沦为黑市的非法医生，过著秘密的生活...

这位曾把徒弟推向万丈深渊的崔德熙教授，竟然在某一天找上郑世玉恳求她出手救自己一命，郑世玉会用她运用得出神入化的手术刀拯救他，还是让他慢慢痛苦地死去？期待这场疯狂的师徒对决！



======【07】======

《首尔破笑组》

金东旭婚后首部爆笑剧集， 与喜剧界传奇《不可阻挡的High Kick！》编剧合作

主演：金东旭、朴智焕

剧情简介：《首尔破笑组》已於 9月11日正式上线 ，这部剧集不仅是金东旭婚后的首部作品，更是由两位喜剧界的传奇编剧—李英哲与李光在携手创作剧本。他们曾成功打造过《不可阻挡的High Kick！》系列与《马铃薯星2013QR3》，再次合作势必为观众带来全新的笑料和感动。



《首尔破笑组》是部刑侦喜剧，原文「강매강强魅强」，是「강력하진 않지만 매력적인 강력반虽然不够强，但很有魅力的重案班（强力班）」之缩写，讲述逮捕率垫底的松园警局重案二组在埋伏调查失败后，不仅组长被撵走，办公室还被迁移至停业的幼儿园。新任组长东方有斌（金东旭 饰）出现在重案二组面前。起初大家都对有斌抱持著怀疑，但随著案件一一侦破，对彼此的信任逐渐累积，他们就此重生为一支真正的团队 — 原本看似是乌合之众的班底，最终能迎来咸鱼翻身之日？



======【08】======

《江南 B-Side》 (2024年独家上线)

《恶中之恶》池昌旭 X 《孤单又灿烂的神 - 鬼怪》赵佑镇 X 《非常律师禹英禑》河润景， 揭开华丽富人区的阴暗秘密！

主演：池昌旭、赵佑镇、河润景

剧情简介：贱民警探姜东宇（赵佑镇 饰）於女儿的朋友失踪后再次陷入到充满罪恶、毒品和腐败的世界。 姜东宇不惜一切代价营救女儿的朋友，被迫深入到失踪人口长期高企的江南区，同时发现威胁著市内最富有的上流阶层的秘密。

男神池昌旭与演技新星BIBI继《恶中之恶》再度合作，饰演掌控江南一带的可疑掮客尹吉浩，人称「暗黑解决师」，专门负责「见不得光」的脏活。 河润景饰演地方大学毕业的检察官闵瑞珍，为了在没有任何背景关系的检察厅里获得升职而直线前进。





======【09】======

《血谜拼图》 (2025年独家上线)

《魔女首部曲》《那年，我们的夏天》金多美 X 《我的出走日记》《赌命为王》孙锡久， 犯罪侧写师与神秘凶手的猫鼠之战！

主演：金多美、孙锡久

剧情简介：尹恩娜（金多美 饰）在10年前叔叔被杀的悬案中成为唯一的目击者兼嫌疑人，整个童年充满悲剧的烙印，促使她长大后成为一名犯罪心理分析员。 机缘巧合中，恩娜卷入了一个充满危险的新案件，神秘凶手似乎有意挑衅，与她展开「玩命游戏」......

恩娜不甘被愚弄，决定与事事针对自己的调查员同事金汉森（孙锡久 饰）联手，从一块可疑的拼图碎片著手，试图揭开连环凶杀案背后的秘密，希望在另一名受害者出现之前侦破案件。





======【10】======

《下流大盗》 (2025年独家上线)

改编自网漫《Fine》的 宝藏奇遇！

主演：柳承龙、梁世宗、林秀晶

剧情简介：20世纪1970年代，一名渔民在海底发现了几代人一直以来遗失的宝藏，他把其中一小部分带回家后，随之而来就有消息传开：「一笔巨额财富正在等待勇敢的冒险家们进入深渊领取。」不惜一切只想要摆脱压抑生活的吴熙东（梁世宗 饰），决定与叔叔吴官锡（柳承龙 饰）联手！在抢夺宝藏的过程中，两人家庭成员却各怀鬼胎影响了挖宝进程，究竟是否能成功？除了柳承龙、梁世宗与林秀晶，演员阵容还有金义城、金圣午、金钟洙、李东辉、郑允浩与金旼！



======【11】======

《揭密最前线》 (2025年独家上线)

影后金憓秀与郑星一， 新鲜组合搭档查案！

主演：金憓秀、郑星一、朱钟赫

剧情简介：韩国首部以电视台调查报导局为背景的真实办公室剧集！剧情讲述调查报导节目组长吴小龙（金憓秀 饰），和零社交能力的空降PD韩道（郑星一 饰）、老么PD姜基浩（朱钟赫 饰），为追踪连检警都无法解决的案件， 出生入死的采访记。



多部已上架韩剧等你追

Disney+ 已上架多部大热韩剧，无论悬疑、爱情，惊悚等元素都有！如获得多个大奖的 《Moving超异能族》 、许光汉首度参演的韩剧 《无路可走：轮盘赌》 、金宣虎x车胜元， 《暴君》 、Rain爆肌演出 《红天鹅》 和男神李栋旭主演 《杀人者的购物中心》 等等，让你一口气看过够。

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