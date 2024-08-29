【韩网热门】WINNER李升勋开球前突然跳舞18秒…引发争议，最终向KBO棒球联盟投诉

男团WINNER成员李升勋因舞蹈投球被提出民意请愿。

李升勋昨日在釜山社稷棒球场为乐天巨人与韩华鹰的比赛担任开球嘉宾，釜山出身的李升勋表示要为球队注入「WINNER的胜利气息」。随后，李升勋假装投球，却在投手丘上表演了18秒的舞蹈。 而且，这似乎并不是与捕手孙晟宾事先协商的表演，孙晟宾甚至两次摆出接球的姿势，但球却没有到来。最终，李升勋投出的球击中本垒板高高弹起，直接飞过了孙晟宾的身后，孙晟宾不得不站起来捡球。



有人批评李升勋的行为是「可能干扰比赛节奏的不当投球」，今日甚至有网友提出了民意请愿：「KBO棒球联盟的会长许龟渊应立即向各球队发送公文，彻底制定对策，以防止出现『干扰比赛节奏的不当投球』。」

然而，李升勋在个人帐号PO出了自己的投球影片，并写道「第一次投球 乐天巨人」，表达了满意之情。



韩国网友评论：

1. 可是我觉得很搞笑啊kkk

2. 现场气氛明明很好，大家都在笑

▽另一角度的现场影片：



3. 顶多是有点丢脸，但民意请愿就太超过了吧

4. 确实有点漫长，如果短一点效果会更好

5. 我都感到羞耻，没办法看完kkkk

6. 整个开球过程不到20秒，说干扰比赛节奏太无言了吧

7. 都是提前商量过的，练习开球时也有跳舞、正式开球时还给放了音乐，哪里有不妥啊

8. 可能是因为球队输了，所以才从他身上找原因kkk

9. 如果赢了大概会说他是提前做了庆祝表演

10. 应该不会再找他开球了吧kk

11. 又不是在正式开始比赛后这样做，有何相干啊kkk

12. 有些人活得太紧绷了吧，明明就很好笑

13. 他本来就是这样的形象，我认为他很好地完成了工作，服务也不错

出处：https://theqoo.net/hot/3382526353

图源：

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