警方透露NCT泰一涉及性犯罪6月即遭立案！SM：本月中才知情

人氣男團NCT成員泰一（文泰一）昨晚（28日）突然被所屬SM娛樂公告涉及性犯罪予以退團，震驚韓國演藝圈與全球K-POP圈。

*先前報導：〈【快訊】NCT泰一涉及性犯罪遭起訴，SM：事態嚴重退團〉



由於SM娛樂沒等泰一遭起訴之消息走漏便迅速讓其退團，讓外界不禁猜測泰一犯下的罪行到底多嚴重，以致SM娛樂迅速切割。隨後有韓媒取得警方說詞，警方僅透露「受害者非未成年同性」，警方的拐彎抹角又引發討論。

據今日各大韓媒，首爾方背警察署表示今年6月即接到針對泰一性犯罪的報案後立即受理，受害者是成年女性，泰一目前正接受調查。「6月即立案」一事傳開，又引發懷疑為何他7月還能參與NCT 127六輯《WALK》回歸，8月還參加NCT 127出道8週年見面會。



對此，SM娛樂否認6月就知情，強調是在本月中旬才得知，但這說法不被接受，有粉絲、網友認為泰一性犯罪的爆料早在6月就在網路流傳，SM怎麼可能不知情，一想到他若無其事繼續活動便反胃。然而，亦有不少人覺得SM很倒楣，確實有可能被蒙在鼓裡，原因大致有下：一、連喜愛從警方身上挖新聞的記者都沒有率先報導，二、泰一疑似已不住宿舍，更好隱瞞隊友和經紀人了。

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