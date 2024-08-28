【快訊】NCT泰一捲入性犯罪遭起訴，SM：事態嚴重退團
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【快訊】NCT泰一捲入性犯罪遭起訴，SM：事態嚴重退團

明星   2024年8月28日   星期三19:56   草莓  

（封面圖源：TVDaily）

稍早有消息，SM娛樂發布官方聲明，NCT泰一（文泰一）因性犯罪遭起訴而退團。

（圖源：TVDaily）

SM娛樂聲明中表示確認了泰一在性犯罪相關刑事案件遭起訴一事，「在調查相關事實的同時意識到事態嚴重，認為無法再予以繼續團體活動，和泰一進行討論後決議讓其退出團體」。聲明也提到泰一認真配合警方調查，會根據調查情況再進一步說明。

泰一2016年以NCT出道，又以小分隊NCT U、NCT 127活躍活動，外界都很訝異他犯下的事情到底多嚴重，讓SM迅速退團處理。「NCT泰一」迅速登上X流行趨勢（熱門關鍵字），後又被「性犯罪者文泰一」超越，流言不少，包括傳出偷拍、性侵，偷拍傳聞來自於一個X帳號，不過相關爆料都已被刪除。

（圖源：X截圖）（圖源：X截圖）

*更新消息：《朝鮮日報》取得警方說詞，僅透露「非對同性未成年人的性犯罪」。

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