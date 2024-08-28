7年魔咒！Golden Child TAG、知範、普閔三人不續約，往後以七人體制活動

大部分韓團都會面臨「七年魔咒」，因為合約大多簽七年，最新面臨的團體是Golden Child，經紀公司Woollim娛樂27日宣布續約結果，十人剩七人。

Woollim娛樂在weverse公告旗下男團Golden Child成員TAG、金知範與崔普閔三人不續約，李長埈、裴勝民、奉宰鉉、金東炫與洪周燦續約，Golden Child未來會以李大烈、Y、李長埈、裴勝民、奉宰鉉、金東炫和洪周燦七人體制繼續活動（按：李大烈和Y扣除服役時間合約應仍在有效期限內）。



골든차일드 전속 계약 관련 안내https://t.co/aPccFoxArB — GoldenChild (골든차일드) (@GoldenChild) August 27, 2024

Golden Child是Woollim娛樂2017年推出之團體，是INFINITE、LOVELYZ師弟，最初有十一人，但出道不到半年朴在錫退團剩十人，團體2020年參與競演節目《Road to Kingdom》後人氣飆升，上一次回歸是去年11月發行第三張單曲專輯《Feel Me》。這七年來，崔普閔、奉宰鉉等成員挑戰戲劇演出也曾吸引新粉絲入坑。



TAG、金知範與崔普閔不續約退團後，陸續在weverse發布手寫信向粉絲Goldenness告別，言談中也表達對公司代表、成員們、Goldenness的感謝與不捨。雖然七週年逢大變動，部分成員在紀念日28日仍發IG限時動態悄悄慶祝，退團的TAG也在其中（右下角）。



▼成員限動點播的〈Breathe〉和〈Thank You〉



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