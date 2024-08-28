安普賢男女通吃！《白Packer 2》繼男高中生示愛後，又有女粉三行詩告白

料理綜藝《白Packer 2》聚集名廚白種元、演員安普賢與高庚杓、諧星李壽根與許卿煥，開播至今除了白種元，最受歡迎的大概就是安普賢了吧！而且男女通吃！

先回顧第9集白Packer外燴團來到仁川海事高中，用餐時間安普賢一如往常出來「偵查」，和用餐者打招呼、詢問菜色如何，才一登場就引發全場歡呼，男同學們此起彼落呼喊「你好帥」、「歐巴」（「歐巴」一般是女生喊男生的XD），讓安普賢受寵若驚。



還有兩名男同學共比愛心示愛，而另一名男同學被安普賢拍肩之後，激動表情全都錄。雖然仁川海事大部分都是男同學，但也有女同學在，一名女同學甚至說自己嚇到把眼鏡折斷了，和身旁同學各種「劫後餘生」(?)的心得分享。



而上週播出的第12集來到負責維護KTX（韓國高速列車）的首都圈鐵道車輛整備團，他詢問其中一桌哪樣菜最好吃，鐵道技師們回答炸雞，但提到自己做的是雜事後，無論男女技師都改口：「『雜事』最好吃。」讓安普賢噴笑。



另一桌有技師更會了，一名男技師助功女技師幫忙喊安普賢，說女生準備了三行師，安普賢笑著回頭，專注聽對方的才藝。女技師：「（安）安好嗎？（普）好想你……（賢）是現實對嗎？」安普賢開心的回應女技師的告白，主動和對方擊掌，其他女技師都羨慕了。



《白Packer》第一季也有不少類似場面，就舉例一樣是男女比例懸殊的如濟州聯足球俱樂部（第7集）與中央消防學校消防綜合訓練團（第10集），無論是男足球員還是男消防學生，都不吝稱讚他「長得很帥」、「比例好」、「臉小」，有名足球員還大方承認是他的粉絲，魅力真的不分男女啊！



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