【快讯】NCT泰一卷入性犯罪遭起诉，SM：事态严重退团

稍早有消息，SM娱乐发布官方声明，NCT泰一（文泰一）因性犯罪遭起诉而退团。

SM娱乐声明中表示确认了泰一在性犯罪相关刑事案件遭起诉一事，「在调查相关事实的同时意识到事态严重，认为无法再予以继续团体活动，和泰一进行讨论后决议让其退出团体」。声明也提到泰一认真配合警方调查，会根据调查情况再进一步说明。



泰一2016年以NCT出道，又以小分队NCT U、NCT 127活跃活动，外界都很讶异他犯下的事情到底多严重，让SM迅速退团处理。「NCT泰一」迅速登上X流行趋势（热门关键字），后又被「性犯罪者文泰一」超越，流言不少，包括传出偷拍、性侵，偷拍传闻来自於一个X帐号，不过相关爆料都已被删除。



문태일 해킹 도청 신성모독 어쩌구 인스타 피드 보면 이사람은 걍 조현병이거나 정신질환자 같은데 왜자꾸 이계정에 핀트 맞춰서 논점 흐리지 문태일 성범죄 저지른거나 패자 좀 ㅋㅋ 확실한 건 문태일이 성범죄 저질렀다는 사실 뿐이잖니 https://t.co/bxdDKr4t38 pic.twitter.com/WXBTeMdq07 — (@gttikmy) August 28, 2024

*更新消息：《朝鲜日报》取得警方说词，仅透露「非对同性未成年人的性犯罪」。

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