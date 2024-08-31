T-ARA約定粉絲慶祝15周年 全球唯一FANMEETING不容錯失

K-pop風靡全球，說起代表盛世的二代團，你又會想起那些歌曲呢？〈ROLY POLY〉、〈DAY BY DAY〉、〈Number 9〉也可能讓你回憶起很多美好的片段吧？真的要好好把握這個難得的機會！為了慶祝出道15周年的大日子，韓國女團T-ARA正式宣佈將會在10月7日於「澳門百老匯」 - 百老匯舞台，舉行全球唯一的15周年粉絲見面會《T-ARA 15 ANNIVERSARY FANMEETING》，意義非常重大，勢必掀起搶票熱潮！

自2009年出道後T-ARA很快便佔據了K-pop女團的重要位置，出道第一年便憑藉大熱作〈Bo Peep Bo Peep〉拿下韓國KBS音樂節目《MUSIC BANK》的2次冠軍，更在SBS音樂節目《人氣歌謠》奪得3次冠軍的超優異成績！而當時在韓國的大街小巷以至全世界也有人模仿著她們的貓爪舞步，成功帶領熱潮！全世界的Queen’s（T-ARA粉絲名稱）想再次聽到她們的現場演繹，一起再為T-ARA應援，就要好好把握這次機會。



而出名寵粉的恩晶（Eunjung）、居麗（Qri）、孝敏（Hyomin）、芝妍（Jiyeon）四位成員除了會為今次的15周年FANMEETING預備精彩的表演外，更會跟一直以來支持她們的歌迷進行互動。好像2021年她們便為了跟粉絲的約定，自掏腰包推出《RE：T-ara》專輯，當中兩首歌曲《TIKI TAKA》和《ALL KILL》，不單換上全新形象回饋樂迷，而且拍攝的MV也非常認真，獲得粉絲一致好評！因此，T-ARA將會在澳門見面會上準備了那些項目送給粉絲，也絕對值得期待！

除了團體活動，T-ARA的個人活動也沒有停下來，好像恩晶就在最近大熱的KBS韓劇《幸運的我們》中飾演女主角陳秀智，其扮演的精神健康醫學科醫生的內心戲大獲好評，而該劇除創下14.6%收視率的優異成績，更在7月第4週爬升至同時段的收視第1名，成績驕人！而居麗、孝敏和芝妍也在社交平台上，十分活躍，不知道今次的澳門之旅，她們會不會像早前的上海簽名會一樣，拍攝當地的名勝景點和各種美食呢？

難得T-ARA四位成員久違再聚在一起活動，並加上慶祝她們出道15周年的大日子，這次澳門見面會，必定會引起全球粉絲關注！想珍惜可以近距離接觸恩晶、居麗、孝敏和芝妍的機會，真的不容錯失2024年9月4日星期三早上10時的重要時刻，因為《T-ARA 15 ANNIVERSARY FANMEETING》澳門見面會門票，便會於澳門百老匯及大麥網公開發售，票價分：$1,688、$1,288和$888。如想知道更多T-ARA見面會的消息，可留意主辦單位的FB, IG, X, 微博和小紅書更新，以及新聞公佈。



《T-ARA 15 ANNIVERSARY FANMEETING》

日期：2024年10月7日（星期一）

時間：下午5時

地點：「澳門百老匯」 - 百老匯舞台

票價：MOP/HKD$1,688 / $1,288 / $888

公開售票：2024年9月4日（星期三）上午10時

訂購網站：澳門百老匯（broadwaymacau.com.mo）、大麥網（damai.cn）



主辦單位：LOUD

協辦單位：168 Production and Engineering Services Ltd.、KULTURE

票務平台：澳門百老匯、大麥網

場地：「澳門百老匯」 - 百老匯舞台

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