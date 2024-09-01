「校暴争议」金志洙发vlog暗示回归：已经和朋友们解除了误会

因承认校园暴力而暂停活动的男演员金志洙事隔4年预告将复出。

金志洙通过YouTube频道「JisooRoad」公开了一段名为「演员金志洙 JisooRoad 电影Vlog纪录片」的影片，他亲自提及了校园暴力争议。

金志洙表示：「这四年里发生了很多事情，也去了军队，我自己也有一些不好的事件，已经和提到这些的朋友们解开了误会。 我正在慢慢准备重新开始。 」



他还表达了对表演的渴望，「我曾经跟著表演老师在剧团生活过，虽然时间不长，但高中三年级时也曾在大学路参加过试镜，并为此练习了很多。 我想重新尝试一下舞台表演，话剧也好，音乐剧也好，想挑战一下。 另，我也想制作短片，拍摄YouTube影片也挺有趣的。 如果有机会的话，我想尝试英语作品。 在服役（替代役）期间学习了英语，最近由於目标观众群体的全球化，我想尝试用英语演出全球性的作品。 」



此前，2021年3月金志洙被爆曾是校园暴力事件中的加害者。 争议爆发两天后，他通过IG承认了校园暴力的事实，并发布亲笔道歉信。随后退出了当时正在出演的KBS 2TV电视剧《月升之江》，并与所属公司KeyEast解除了合约。 之后金志洙表示关於自己的虚假文章和谣言被扩大、散播，并於同年7月以名誉损害为由刑事起诉了最早发布校园暴力相关内容的作者和评论者，但他们在警方调查中均被判定无罪。



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