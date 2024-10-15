《大力女子都奉順》「狗狗CP」又有售後！朴炯植＆朴寶英出席慈善活動，還一起自拍了

「W Korea」乳癌慈善活動在昨日（14）舉行，許多藝人也出席當天的活動。

當天活動上，《大力女子都奉順》的「狗狗CP」朴炯植和朴寶英坐在一起，兩人還一起合照了！照片公開也讓不少網友紛紛直呼：「可以一直看到狗狗CP真幸福」、「《大力女子都奉順》能不能拍個第二季啊」、「這對真的好配」、「我的敏敏和奉奉」、「朴寶英真的好漂亮」、「拜託再合作一部劇吧」等等。



另一張照片則是朴炯植、朴寶英和金英光，展現令人心動的身高差！而朴寶英和金英光曾一起合作過電影《你的婚禮》，當時朴炯植還送上應援咖啡車，寫下「你的婚禮我反對，安敏赫敬上」的標語 XD



（延伸閱讀：朴炯植為朴寶英送上應援餐車！還寫下：「你的婚禮我反對，安敏赫敬上」）

2017年播出的《大力女子都奉順》受到很多劇迷喜愛，最高收視率達到9.7%，炯植和朴寶英兩位主角都是可愛的「狗狗相」，所以獲得「狗狗CP」這稱號。即使隔了很多年，依舊是許多劇迷的經典CP之一，兩人在去年還驚喜客串《大力女子姜南順》。



另外，朴寶英最近結束 Netflix 新劇《Melo Movie》的拍攝，該劇講述電影評論家高謙（崔宇植 飾）和在電影界工作的金舞菲之間的故事，是一部浪漫愛情劇。朴炯植確定出演預計2025年播出的SBS新劇《寶物島》，該劇講述為了生存而入侵了價值2兆韓元的政治秘密資金帳戶的男子，和不知道被駭客入侵事實就殺死男子，並損失2兆韓元的祕密實權人物的故事。



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