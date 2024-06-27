《黑幫的我成了高中生》尹燦榮發表感言：特別感謝真心對待每件事的奉宰鉉

《黑幫的我成了高中生》上週完結，昨(26)日官方向韓國媒體公開了兩名男主角尹燦榮與奉宰鉉（Gloden Child成員）的劇終感言。

飾演遭到校園霸凌的17歲「宋理憲」，以及附身在宋理憲身上的47歲黑幫大哥「金德八」，尹燦榮一人分飾兩角再次突破演技，獲得眾多好評。他表示：「多虧大家的關心和喜愛，我也度過了很值得、很幸福的時光。與其他作品相比雖然也有困難的部分，但是在大家合力之下克服了困難，意義重大。特別感謝總在身旁真心對待每件事的世京（奉宰鉉）。」



「天無絕人之路。希望大家也能像德八一樣，無論遇到什樣的試煉，遇到挫折都能迅速成長，想要的都能實現，真心為大家應援。感謝每一位喜愛戲劇《黑幫高》的觀眾。」



飾演外表一切都優秀，但內心隱藏巨大壓力與陰暗面的奉宰鉉則說：「因為和優秀的演員和工作人員共事，所以拍攝過程中學到了很多、得到了很多幫助。希望以這次作品為基石，未來在演技活動能成為沒極限的演員。一定要感謝收看的觀眾！以此傳達給大家。」



《黑幫高》上週19日結局後，官方釋出的最後花絮裡部分演員已表達感想，演員們也紛紛在個人IG寫下感言，而尹燦榮敘述得較少，原來是壓在了此。



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