《黑帮的我成了高中生》尹灿荣发表感言：特别感谢真心对待每件事的奉宰铉

《黑帮的我成了高中生》上周完结，昨(26)日官方向韩国媒体公开了两名男主角尹灿荣与奉宰铉（Gloden Child成员）的剧终感言。

饰演遭到校园霸凌的17岁「宋理宪」，以及附身在宋理宪身上的47岁黑帮大哥「金德八」，尹灿荣一人分饰两角再次突破演技，获得众多好评。他表示：「多亏大家的关心和喜爱，我也度过了很值得、很幸福的时光。与其他作品相比虽然也有困难的部分，但是在大家合力之下克服了困难，意义重大。特别感谢总在身旁真心对待每件事的世京（奉宰铉）。」



「天无绝人之路。希望大家也能像德八一样，无论遇到什样的试炼，遇到挫折都能迅速成长，想要的都能实现，真心为大家应援。感谢每一位喜爱戏剧《黑帮高》的观众。」



饰演外表一切都优秀，但内心隐藏巨大压力与阴暗面的奉宰铉则说：「因为和优秀的演员和工作人员共事，所以拍摄过程中学到了很多、得到了很多帮助。希望以这次作品为基石，未来在演技活动能成为没极限的演员。一定要感谢收看的观众！以此传达给大家。」



《黑帮高》上周19日结局后，官方释出的最后花絮里部分演员已表达感想，演员们也纷纷在个人IG写下感言，而尹灿荣叙述得较少，原来是压在了此。



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