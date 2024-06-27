【韓網熱門】韓日反應都炸裂的東京小巨蛋NewJeans SOLO舞台《藍色珊瑚礁》！網友：千年萬年難遇的愛豆

NewJeans登陸日本小巨蛋舉行了粉絲會，熱度掀翻全場。

尤其是成員Hanni的SOLO舞台，她表演了日本國民歌曲《藍色珊瑚礁》，不僅是現場反應火爆，連網路反響也十分熱烈，直接登上X（舊推個）趨勢第5名。



韓國網友評論：

1. 太會選歌了，好適合她，好美

2. 完全擊中日本人，這可是韓國人眼中非常可愛的天生愛豆啊，短髮+傘裙，瘋了

3. 好可愛，又甜又美

4. 完全就是聖子阿姨降臨（該曲原唱是松田聖子）

5. 這是什麼絕世美少女啊

6. K-POP的驕傲-捲髮Hanni

7. 短髮根本就是神之一筆

8. 我特意去看了日本網友的反應，都說閔熙珍的企劃能力是天才級別，她怎麼會想到讓Hanni選這首歌的

9. 所有的元素都很完美，好羨慕現場的觀眾

10. 雖然Hanni完美消化了這首歌，但我還是要說選歌絕了，太絕了

11. Hanni+藍色珊瑚礁，是誰想出來這個組合的

12. 這首歌很有名嗎？ 是日本人很喜歡的國民歌曲嗎？

13. 樓上的，相當於我們的《紫色香氣》，雖然歌很老，但年輕人也都知道的超級有名的歌曲

14. 我好幸福啊，新本命唱了我舊本命的歌曲

15. 求大家告知我停下來的方法，看了一遍又一遍，根本停不下來，我明天還要上班啊

16. 其實我沒聽過這首歌，但一打開卻有很多回憶湧現，有一種大海在我眼前的錯覺，瘋了

17. 千年萬年難得一遇的愛豆啊

18. 瘋了，我是別家的粉，但是阿姨好愛你啊

19. 可愛就是天下最無敵的

20. 我都不知道看了多少遍了，還去聽了原曲，然後又回來聽，無限反覆中

21. 語言天才，聽她的日語發音也很自然

22. 現在已經到趨勢第3名了哦

23. 你是人還是精靈啊

24. 確實是能讓日本人瘋狂的選曲

原文：https://theqoo.net/square/3295713793

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