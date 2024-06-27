Seventeen小分隊BSS夫碩順〈Fighting〉被選為巴黎奧運會韓國代表隊對歌！
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Seventeen小分隊BSS夫碩順〈Fighting〉被選為巴黎奧運會韓國代表隊對歌！

明星   2024年6月27日   星期四10:36   Tracy  

（封面圖源：TV DAILY）

SEVENTEEN小分隊BSS（夫碩順）這下出息了，竟然要和出征巴黎奧運會的韓國國家代表隊合作！！！

據韓媒報導稱，BSS的經典名曲〈Fighting〉被選為本次巴黎奧運會韓國國家代表隊隊歌。 三人還參加了AI應援影片的錄製。在活動官網上，只輸入想要傳達祝福資訊的對象的姓名和內容，就能通過AI技術自動生成應援文案，並結合BSS成員的AI聲音自動生成相應的應援短片。

BSS由夫勝寛、李碩珉、權順榮三名成員組成，2023年2月，他們發行首張單曲專輯《SECOND WIND》，〈Fighting〉就是收錄在其中的主打歌，邀請了Rapper李泳知合作獻唱 。 〈Fighting〉很快就達成音樂節目的八冠王，即使不是BSS的歌迷，很多人也被這首充滿朝氣、正能量的歌曲所吸引。 今年1月，BSS又憑藉〈Fighting〉獲得第38屆韓國金唱片獎數位音源本賞。

最後，我們一起來欣賞一下這首讓人聽完就渾身充滿能量的〈Fighting〉吧。

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