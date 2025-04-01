朴恩斌&薛景求《狂醫魔徒》「原來是變態之間的對決」「期待能多瘋」，最新5、6集預告出爐

由新生代影后朴恩斌和中生代影帝薛景求攜手演出的Disney+原創韓劇《狂醫魔徒》目前播出四集，反轉不斷在觀眾間廣受好評。

（以下稍微透露情節）

《狂醫魔徒》劇情講述天才神經外科醫師「鄭世玉」（朴恩斌 飾），與毀了自己醫師生涯的老師「崔德熙」（薛景求 飾）之間的師徒對決。前四集一邊闡述鄭世玉與崔德熙的恩怨，一邊描寫崔德熙為了讓鄭世玉替自己動手術，威脅鄭世玉的同時又要替她收拾殘局……因為鄭世玉不僅是黑牌律師還是殺人不眨眼的狠角色。



朴恩斌首次飾演病態殺人魔，黑化的「瘋癲」演技頗受好評，劇中鄭世玉愉快殺人、和徐榮柱助理（尹燦榮 飾）及崔德熙都能直白聊殺人及埋屍，黑色幽默情節也成為一大亮點，顛覆一般醫療劇及犯罪劇，讓觀眾力讚「有趣」。



明（2）日將播出的5、6集已釋出預告。接續第4集尾聲，鄭世玉深深相信崔德熙殺了金明晉，崔德熙嘴上雖說「我和你不一樣」，但卻偷偷擁有金明晉生前所開的車，開了金明晉的車載李完鎰刑警不曉得去哪……5、6集預告開頭便提到李刑警失蹤，而仲介鄭世玉非法手術的閔社長突然介紹了一次手術要她和崔德熙合作，鄭世玉忍不住對崔德熙動手，後續徐榮柱被抓之外鄭世玉的家也被燒毀，這是崔德熙做的？



對於接下來情節，網友留言「原來是變態和變態的對決……」、「瘋狂的劇，期待能走到哪種程度」、「僅憑朴恩斌的演技就能投入其中，這樣的人真的是演員啊」、「朴恩斌演技瘋了，目前活動的女演員中應該是第一等級，應該會再得今年百賞藝術大賞」、「沒有悲傷或感動的要素，朴恩斌的演技卻讓我雞皮疙瘩都流淚了」、「越看越覺得德熙是為了救世玉才那樣……」……等等。

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