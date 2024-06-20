尹燦榮&奉宰鉉《黑幫的我成了高中生》完美收官！結局告訴你「何謂優秀的大人」（EP.7-8）

由尹燦榮、奉宰鉉主演，李瑞鎮特別演出的《黑幫的我成了高中生》，昨(19)日下午播出播出結局，觀眾評價「感動」、「完美結局」，對於戲劇想傳達的主題也有所感觸。

（以下涉及劇情）



金德八（李瑞鎮飾演）上身的宋理憲（尹燦榮飾演），校內校外都被指控校園暴力，最麻煩的是反被加害者上警局起訴，崔世京爸爸（徐泰華飾演）著急著讓案子移交到自己所屬的檢察廳。洪載民（周潤燦飾演）成為關鍵人物，崔世京（奉宰鉉飾演）要他拿出證據反轉一切，洪載民卻搖擺不定。宋理憲看著洪載民，只是要求他別再欺負同學、好好把高中讀完。

檢察廳首度召集所有人那天，洪載民出現了，把所有證據攤在陽光下。他被移送感化院時，看見了真正的宋理憲哭著道歉。後面才揭曉，金德八也看見宋理憲了，知道自己時日不久了。



金德八幫宋理憲處理李眉京（黃寶羅飾演）、讓宋理憲脫離裴會長，宋理憲媽媽也得到良好的恢復，另一邊崔世京試圖脫離爸爸的控制。一周的時光倒數，金德八終於見到失蹤的李七星（李璟榮飾演），且和金東水（元太珉飾演）、韓宗哲（高東旭飾演）、崔世京都說出自己附身的真相。

崔世京也看見了真正的宋理憲，兩人說出彼此的心理話和解。崔世京亦明白真正的宋理憲要回來了，他對金德八說：「你，是我遇見的所有人當中，最優秀的朋友，也是最優秀的大人。」



天亮，反倒是宋理憲要走了，他說：「從天橋上跳下去的時候，我已經把一切都放下了。我累了，已經沒有餘地過剩下的人生了。但托叔叔的福，能看到我自己幸福的樣子，我很開心，有人能以我的樣貌幸福生活，我對此已滿足。」



最後，畫面轉大大學校園，金德八和崔世京考上了同個學校！雖然崔世京喊金德八大叔，但兩人還是像朋友一樣吵吵鬧鬧，談話中可知金德八也和東水、宗哲仍保持聯絡。

觀賞完全集，不少網友評價對於結局訝異但非常動容，還紛紛敲碗第二季。《黑幫高》確實照著導演李成澤說明的意旨「想告訴大家何謂優秀的大人」而走，這些捲入暴力事件的未成年高中生，從家庭到學校都因為大人的放任、情緒勒索甚至是直接傷害，導致了各種悲劇發生。雖然《黑幫高》起初改編BL小說因差距太大受到微詞，但走出了全新故事給予觀眾全新啟發。



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